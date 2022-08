Barbosa y Mier suben el tono de su disputa por la candidatura de Puebla en 2024

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El conflicto entre el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta e Ignacio Mier Velazco, Diputado Federal por Morena, ha escalado a un nuevo nivel luego de que Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo (PT), destapó al legislador poblano como aspirante a candidato del partido guinda por la gubernatura del estado.

El anuncio provocó que Barbosa Huerta rompiera de manera pública la relación de amistad que mantenía con Fernández Noroña y acusó a Mier Velazco de “no saber generar unidad”. En una conferencia de prensa celebrada el pasado 29 de agosto, el mandatario poblano recriminó al legislador del PT haber acompañado a Ignacio Mier en su Cuarto Informe de labores legislativas y además decir que era un buen perfil para obtener la candidatura de Morena en 2024 para dicho estado.

“Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste un amigo, te lo digo. Para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo, alguien que te apreciaba y siempre te respetó. […] Yo si te he respetado y te he querido, cabrón. Es todo”, dijo.