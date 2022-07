Barbosa alimenta la división y Morena de Puebla se parte. Será una sucesión ruidosa

La afrenta entre morenistas que buscan liderar Puebla creció en los últimos días luego de que el Diputado Ignacio Mier denunció ante la Fiscalía General de la República al Gobernador Miguel Barbosa, al Fiscal estatal y al Senador Alejandro Armenta Mier, pero desde hace meses militantes han dado indicios de su intención por buscar tanto la presidencia del partido a nivel estatal como la candidatura para gobernar la entidad rumbo a 2024.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Morena inició en toda la República un proceso de renovación de sus dirigencias estatales, pero en Puebla la disputa es especialmente enconada entre los grupos internos que también luchan desde ahora por la sucesión del Gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien además de haber sido denunciado penalmente por el Diputado federal Ignacio Mier suma tres años de gobierno con bajos niveles de aprobación y críticas de militantes que cuestionan su gestión.

El conflicto interno es de tal magnitud que la denuncia de Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, por tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal incluye al Fiscal de Puebla Gilberto Higuera, al extitular de la UIF Santiago Nieto y al Senador Alejandro Armenta Mier, su primo y rival por la candidatura a Gobernador en 2024.

Armenta Mier negó tener alguna responsabilidad en los delitos, rechazó posicionarse contra morenistas y descartó ver este asunto como el comienzo de la disputa por la candidatura en Puebla. “No, no, no, de mi parte no. Yo estoy trabajando, estoy concentrado en los temas de la permanente, los temas del Senado”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

“Los asuntos judiciales, como es el caso, se deben atender en los tribunales en lugar de poner en evidencia un trasfondo que no es el jurídico. Yo niego categóricamente esta circunstancia, soy respetuoso y no puede afectar [la elección interna de Morena] un tema que es privado, que tendría que ver con el orden judicial”, agregó en entrevista.

Barbosa Huerta minimizó la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República al señalar que Mier no representa a Morena, pues recordó su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó hasta 2017. También le pidió aclarar su situación legal y externar desde ahora si tiene deseos de competir o no por un cargo de elección popular para 2024 en Puebla.

El coordinador de los diputados del partido en el poder acusó a Barbosa y a los otros políticos por filtrar una supuesta denuncia iniciada en su contra por un caso de lavado de dinero a través del uso de empresas fantasma y evasión de impuestos por más de 400 millones de pesos.

Santiago Nieto reconoció recientemente que la filtración de esos datos fue ilegal y descartó que durante su gestión en la UIF se iniciara una investigación contra Mier Velazco, lo que comenzó fue una indagatoria contra una empresa ligada a él.

En congruencia con mis convicciones e ideales, que son los de la inmensa mayoría que integramos el movimiento transformador en 🇲🇽, denuncié ante la @FGRMexico a quienes sistemáticamente traicionan y quieren dañar al movimiento por intereses económicos, políticos y personales. pic.twitter.com/1UpXWqAZO2 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 11, 2022

El partido guinda celebrará el 30 de julio asambleas distritales para definir a los perfiles que en agosto competirán por la dirigencia en Puebla. El proceso se realizará a tres años de Gobierno de Miguel Barbosa, quien según la última encuesta de El Financiero publicada en mayo está entre los gobernadores morenistas con menores niveles de aprobación, con 39 por ciento. sobre él pesan críticas de militantes que cuestionan su respaldo al proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Similar a lo que lo hizo el Presidente al nombrar a “las corcholatas” que podrían sucederlo en la próxima elección federal, Barbosa Huerta comenzó a hablar sobre las aspiraciones de 2024 desde inicio de mes, cuando pidió a funcionarios locales “autodestaparse” y dejar claras sus intenciones electorales.

El Senador Alejandro Armenta, la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco y Aristóteles Belmont, dirigente de Morena en Puebla, coincidieron en entrevistas por separado en que el proceso penal iniciado por el Diputado Mier no tendría que interferir con el proceso de renovación interna.

Otro ejemplo de que la disputa por dirigir el partido guinda en el estado también ha generado roces entre políticos es que el Gobernador Barbosa ha hecho públicas sus críticas a las aspiraciones para la dirigencia estatal de Claudia Rivera Vivanco, cercana a Mario Delgado y quien recientemente se sumó al Comité organizador del proceso de renovación de Morena.

La exfuncionaria reconoció que sí hay grupos de morenistas que ya pelean por el poder en Puebla, y aunque aceptó que el liderazgo de Barbosa podría impactar en el partido, recordó que la ciudadanía critica su administración porque en estos años se ha quedado corto al impulsar la agenda de la Cuarta Transformación, lo que atribuyó “a que muchos de los funcionarios que integran su Gabinete no conocen el proyecto de nación”.

Agradezco a @mario_delgado la invitación para formar parte del comité organizador del proceso de renovación de @PartidoMorenaMx. En todo el país llamamos a la unidad, la organización y la participación. Después le acompañamos a Rueda de Prensa para detallar sobre la convocatoria pic.twitter.com/8mxn7uItvp — Claudia Rivera Vivanco (@RiveraVivanco_) July 11, 2022

Rivera Vivanco consideró que ahora ve en la militancia la responsabilidad de “reeducar” a políticos que tienen poco tiempo en Morena, esto para que no reproduzcan prácticas de otras fuerzas políticas. Al cuestionarle si con ello se refiere específicamente a actos como la denuncia interpuesta por el expriista Ignacio Mier insistió en que el llamado es a la unidad.

“Desde el partido se está convocando a la unidad, a que esa situación que están resolviendo se lleve a un buen término y se mantenga en una agenda particular y no se traiga o se jale a este proceso que ahorita estamos viviendo de renovación y sobre todo que pueda desgastar el proyecto de nación que estamos impulsando, en ese sentido el llamado aquí es que no caben aspiraciones particulares, personales, aquí estamos por un gran proyecto y los temas que tengan que resolver entre particulares que se resuelvan sin embarrar, sin dañar lo que es este partido”, mencionó.

En el mismo sentido de pronunció Aristóteles Betancourt, quien pidió a las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno no inmiscuirse en el proceso interno del partido, “que lo hagan en su calidad de militantes, de participantes del movimiento, pero no como autoridades”.

La dirigencia estatal se renovará, al igual que en otros estados del país, después de no hacerlo desde 2018. En los próximos días informarán sobre las sedes para votar, se tiene previsto instalar hasta tres en algunos de los distritos electorales de Pueblas.

En esta etapa del 30 de julio cualquier morenista puede ser votado. Los que aspiren a consejerías deberán registrarse en la página del partido, esa lista se depurará en la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En los 15 distritos se elegirán cinco hombres y mujeres, por lo que habrá un total de 150 consejeros.

Ocho días después de las asambleas distritales se celebrará el primer Consejo estatal ya con los consejeros electos, entre quienes se conformará el Comité Ejecutivo estatal y el Consejo Estatal.

POLÍTICOS SE DISPUTAN EL PODER



Aunque militantes de Morena insisten en que la denuncia presentada por Mier Velazco se trata de un asunto penal por resolverse entre particulares e instituciones que no incumben a la vida política de Morena, si algo es cierto es que las reacciones recordaron que la disputa por el poder ya comenzó en Puebla, estado donde 4 millones 459 mil 452 personas pueden votar, de acuerdo con la Lista Nominal de 2021 del Instituto Nacional Electoral.

En cuanto al Senador Armenta y su primo, el Diputado Ignacio Mier Velazco, sus carreras han crecido en Puebla y con el PRI, ambos militan en Morena desde 2018, pero están respaldados por grupos distintos.

Alejandro Armenta, por ejemplo, es cercano al Senador Ricardo Monreal, un crítico de la encuesta que Morena prevé implementar en 2023 para elegir a la persona que buscará la candidatura presidencial.

Tan sólo en junio el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado dejó claro al diario poblano Periódico Central que apoyará a Armenta como candidato a la gubernatura de Puebla porque lo ve como un perfil “muy fuerte”, también lo calificó como un buen político y amigo.

Cuestionado sobre sus planes para asumir cargos de representación dentro de Morena, Armenta aseguró a SinEmbargo que si bien apoya al partido, aún valora si acudirá o no a votar en el proceso de renovación interna.

Por su parte, a Mier Velazco lo respalda Mario Delgado, dirigente de Morena, quien este 11 de junio, como respuesta a la denuncia presentada ante la FGR, acusó a Miguel Barbosa de una posible persecución política.

El Diputado Mier se ha pronunciado contra Barbosa y la Fiscalía estatal por difundir datos de la UIF cuando estaba a cargo de Santiago Nieto; por este caso, Arturo Rueda, socio del legislador, fue detenido el 21 de mayo acusado de movimientos financieros irregulares.

Con el Gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, Ignacio Mier Bañuelos, hijo del coordinador de Diputados de Morena, fue nombrado presidente municipal de Tecamachalco, además Daniela Mier, su hija, ocupa actualmente una diputación local.

El morenista que ya hizo oficial su interés por la gubernatura en 2024 fue el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien antes militó en el PRI y Movimiento Ciudadano. A inicios de julio, luego de su anuncio, el Gobernador Barbosa lo felicitó y dijo que respeta su trabajo.

Otro militante que publicó sus intenciones fue el Secretario de Trabajo del Gobierno estatal, Gabriel Biestro Medinilla, a quien en 2019 acusaron diputados perredistas por falsificar papeles y mentir al Instituto Electoral del Estado sobre su residencia para ser reconocido como ciudadano poblano y competir por una diputación.

Entre los funcionarios de la gestión de Barbosa que también buscan una candidatura están Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública y exalcalde en Izúcar de Matamoros con el Partido de la Revolución Democrática en 2002, así como Olivia Salomón Vivaldo, actual Secretaria de Economía y cuya labor se ha concentrado en el sector empresarial, por ejemplo, como directora Comercial del Club de Golf y residencial La Vista Country Club.

Mientras que María Luisa Albores González, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno federal, ha sido cuestionada sobre sus intenciones por competir, algo que no ha descartado.

Entre los interesados por la dirigencia estatal se encuentran Claudia Rivera, quien además de su cercanía con Mario Delgado y Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de Morena, es hija de Eloísa Vivanco, designada en 2021 como presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de partido.

También está César Addi Sánchez Salinas, coordinador estatal de Promoción y Defensa del Voto y cercano a Rodrigo Abdala Dartigues en la Secretaría de Bienestar. De igual forma tiene interés el dirigente actual Aristóteles Belmont, Alonso Aco Cortés, fundador del partido; Mario Bracamonte González, exdirigente de Morena en Puebla, así como Rosa Márquez Cabrera, una de las fundadoras de Morena y madre del extitular del Instituto Poblano de Asistencia Migrante, David Méndez Márquez, quien dejó su cargo este mes argumentando “motivos personales, familiares y políticos”.

