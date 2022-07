“Fuego amigo” en Morena: Armenta niega cualquier delito tras demanda de Ignacio Mier

Por Yonadab Cabrera Cruz

Puebla, 11 de julio (Periódico Central).- El Senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, se deslindó de las acusaciones que hizo en su contra el Coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, y de la denuncia que interpuso en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR), por tráfico de influencias. Indicó que él está dedicado a trabajar en beneficio de los poblanos.

En respuesta, Alejandro Armenta mencionó que él está dedicado a trabajar desde el Senado a favor de los poblanos, además de que su compromiso es trabajar a favor de la gente que más lo necesita. Y mencionó que no dará respuesta a los ataques que dividen y no abonan en nada a la unidad de su partido.

A través de su cuenta de Twitter, el Senador de Morena expuso lo siguiente: “Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, esa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido”.

Armenta negó categóricamente que incurra en prácticas mezquinas así como en delitos, por lo que se deslindó de cualquier acusación en su contra hecha por Nacho Mier.

De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar”.