Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo, queda libre luego de 21 años en prisión

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Osiel Cárdenas Guillén, exlíder y fundador del Cártel del Golfo, de 57 años de edad, salió de la prisión de alta seguridad de Terre Haute, en el Condado de Vigo, en Indiana, Estados Unidos, donde encontraba recluido, pagando una condena de 25 años, por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales de aquel país.

La Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) marca el casillero del capo como “libre” desde mediodía (tiempo local) de este viernes 30 de agosto.

De acuerdo con medios locales, se encuentra en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde se definirá si será deportado a México, desde donde había sido extraditado hace 2007, o se le permitirá permanecer en territorio estadounidense. También se desconoce si se trata de una libertad condicional, ya que fue liberado antes de cumplir su condena de 25 años de prisión, esto por buena conducta.

También se especula que podría entrar en el programa de testigos protegidos, por lo cual su ubicación permanecería secreta y no sería extraditado.

En México, tiene varias acusaciones relacionadas con crimen organizado y tráfico de drogas.

EL “MATA AMIGOS”

Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años de edad, nació en Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo de 1967. El exlíder y fundador del Cártel del Golfo, estuvo recluido desde 2010, en la prisión de máxima seguridad Florence Admax, en Colorado, Estados Unidos, pagando una condena de 25 años, por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales de Estados Unidos. Posteriormente sería trasladado al estado de Indiana, igualmente a una prisión de máxima seguridad.

El 7 de marzo de 2005, el Gobierno de México concedió la extradición de Cárdenas Guillén después de haber sido capturado en 2003; sin embargo, su entrega no fue inmediata. Finalmente, fue extraditado el 19 de enero de 2007 a los Estados Unidos, donde enfrentó 19 cargos en una Corte Federal de Houston, Texas.

Luego, en julio del 2009, durante su juicio, Cárdenas Guillén se declaró culpable de un cargo por narcotráfico, uno por lavado de dinero, y tres por extorsión e intento de asesinato de agentes federales estadounidenses. A cambio de ello, al exlíder del CDG le fueron retirados otros 12 cargos en 2010, y se le dictó una sentencia de 25 años de prisión, así como una multa de 50 millones de dólares.

Tras la captura de Juan García Abrego, quien fuera recluido en un penal de Houston, Texas, el 14 de enero de 1996, Cárdenas Guillén se convirtió en el líder del Cártel del Golfo en 1998. En esa misma época contrató como sicarios a elementos desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Ejército Mexicano, que posteriormente fueron conocidos como Los Zetas.

En abril del 2007, una investigación realizada por el diario estadounidense The Dallas Morning News, señaló que la declaración de culpabilidad acordada entre Cárdenas Guillén y el Gobierno de Estados Unidos provocó “una violenta ruptura” entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, su exbrazo paramilitar.

Ante ello, Los Zetas -siendo ya un grupo criminal autónomo- comenzaron a pelear el territorio con el Cártel del Golfo, lo que condujo a la muerte de miles de personas en México y a lo largo de la frontera con Texas, según detalló el rotativo estadounidense.

Por su parte, para la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), el Cártel del Gofo había perdido fuerza, y durante los últimos años, además del tráfico de mariguana y cocaína, se había expandido hacia el mercado de la heroína y las metanfetaminas, cuyos principales destinos eran Houston, Texas; Detroit, Michigan; y Atlanta, Georgia.

OSIEL JR., TRAS LAS REJAS

En marzo de 2023, Osiel Cárdenas Jr., hijo del exjefe del Cártel del Golfo, fue condenado a nueve años en una prisión federal por tráfico de armas de Estados Unidos a México.

El Fiscal federal Alamdar S. Hamdani informó en un comunicado de prensa que el ahora convicto, de 31 años y residente en Edinburg, deberá pasar 109 meses por intentar comprar 10 rifles de asalto en EU para exportarlos a territorio mexicano.

