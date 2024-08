El grupo ABBA exige a Trump que deje de usar sus canciones en su campaña presidencial

NUEVA YORK (AP) — El grupo musical sueco ABBA le ha exigido a Donald Trump que deje de tocar su música en sus mítines, pero el equipo de campaña del candidato presidencial republicano afirma que cuenta con permiso para reproducir el material.

“ABBA ha descubierto recientemente el uso no autorizado de su música y videos en un mitin de Trump a través de videos publicados en internet”, le dijo ABBA a The Associated Press en un comunicado. Entre los éxitos del grupo sueco destacan “Waterloo”, “The Winner Takes It All” y “Money, Money, Money”.

“A raíz de ello, ABBA y su representante legal solicitaron de inmediato que se baje y se elimine dicho contenido. No se ha recibido ninguna solicitud, por lo cual no se ha concedido ningún permiso o licencia”.

The members of ABBA are demanding that Donald Trump stop using their music and videos at his rallies, @Guardian reports.

Universal Music is also requesting for all footage from the event to be “immediately taken down and removed.” pic.twitter.com/bdTeze3BUE

— Pop Crave (@PopCrave) August 29, 2024