San Francisco aprueba que su policía use robots letales en situaciones de emergencia

Por Janie Har

San Francisco, 30 de noviembre (AP).— Supervisores en San Francisco aprobaron el martes otorgar a la ciudad la capacidad de utilizar robots potencialmente letales y de control remoto en situaciones de emergencia, tras un apasionado debate que reflejó las divisiones en la junta políticamente liberal sobre al apoyo a la fuerza policial.

Con la votación por 8-3, la mayoría accedió a conceder a la policía la opción a pesar de las fuertes objeciones de grupos defensores de las libertades civiles y de supervisión de la policía.

Los oponentes dijeron que la autoridad podría propiciar una mayor militarización de una fuerza policial que ya actúa con demasiada severidad contra los pobres y las comunidades minoritarias.

The San Francisco Police Department is asking city leaders to approve a new policy to allow its robots to use lethal force as a last-resort option.

What do you think about SFPD wanting to use robots with lethal force?https://t.co/osKcQ6oaN5 pic.twitter.com/VkFJojMw8R

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) November 30, 2022