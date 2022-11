“Pelé” es hospitalizado en Brasil; su ingreso fue sin sorpresas ni emergencias: hija

“Pelé” se sometió a la extirpación de un tumor en septiembre de 2021, desde ese entonces tuvo que acudir regularmente al centro hospitalario para recibir el tratamiento de quimioterapia.

Madrid, 30 de noviembre (Europa Press).- El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como “Pelé”, ha sido ingresado de nuevo en el Hospital Albert Einstein de la ciudad carioca de São Paulo ante la preocupación de los médicos de que la leyenda de 82 años ya no responda al tratamiento con quimioterapia.

No obstante, su hija Kely do Nascimiento intentó tranquilizar a todos sus seguidores y aficionados al futbol con un mensaje en redes sociales en el que insistió en que su ingreso fue “sin sorpresas ni emergencias”. ESPN Brasil, por otro lado, informó de que “Pelé” tenía hinchazón en todo el cuerpo y que a los médicos del Hospital Albert Einstein de São Paulo les preocupa que los tumores en varios órganos del brasileño ya no respondan a la quimioterapia.

Hace más de un año, a “Pelé” le extirparon un tumor del colon que los médicos descubrieron durante un examen de rutina. Después de la operación, “Pelé” fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y tuvo que permanecer en el hospital durante aproximadamente un mes después de la intervención.

Después de eso, “Pelé” tuvo que acudir regularmente al centro hospitalario para recibir el tratamiento de quimioterapia. Además, se sometió a varias cirugías de cadera y tiene problemas en la columna y las rodillas. Hace dos años le quitaron un cálculo renal después de una infección del tracto urinario.

“Pelé” disputó un total de 92 partidos internacionales con la “Canarinha”, combinado con el que levantó tres mundiales en 1958, 1962, 1970.

