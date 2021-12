Documental de Netflix exhibe injusticia en México. El Gobierno ordena investigar

López Obrador pidió que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que diera una respuesta al caso presentado en la plataforma de streaming y que se haga justicia.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el documental Duda razonable: Historia de dos secuestros, de Netflix, exhibe un caso de injusticia en México, por lo que su Gobierno ya está al tanto del caso presentado ahí e investigará la situación.

“Estoy enterado, no he visto la serie, pero sí estoy enterado, porque me lo acaba de plantear la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ella me pidió que interviniéramos, porque se considera una injusticia”, expuso durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador pidió que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández diera una respuesta y encontrar justicia en el caso.

“Comentarles que existe una petición formal ya de los abogados de quienes está sujetos a proceso para que se obvie el procedimiento y la SCJN pueda atraer el caso. Adicionalmente a ello hay abiertas investigaciones sobre exfuncioanrios en este caso de la Fiscalía Estatal que lo fueron entre 2012 y 2018, estaríamos a la espera de que la autoridad judicial emita su resolutivo”, detalló el Secretario de Gobernación en la “mañanera”.

La miniserie de Netflix, dirigida por Roberto Hernández, se ha colado en la lista de los más vistos de la plataforma.

Lo que empezó como un accidente menor en una carretera de Macuspana, Tabasco, en 2015 se tornó en segundos en un caso lleno de arbitrariedades e impunidad que involucraba a cuatro hombres a quienes se acusó del secuestro de una mujer. Cuatro hombres que fueron torturados durante su detención y se convirtieron en víctimas de un sistema que busca a quién culpar y no proteger.

El investigador y documentalista Roberto Hernández, co-director también de Presunto culpable (2008), vuelve para encontrarse con otro caso impune, entre miles otros, sólo que esta vez bajo una nueva variante a diferencia de su primer filme, que ahora el sistema de justicia penal cuenta con juicios orales, algún que sigue sin ser garantía de justicia en México.

“Es un caso elegido al azar y fue darme cuenta que hay un océano de casos como el de Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan. Cuando entré al penal de Macuspana en 2016 fui con la finalidad de hacer una encuesta con mi equipo de encuestadores, notamos que se habían cometido un montón de atrocidades con prácticamente todas las personas que entrevistamos; hombres, mujeres, estaban acusados de secuestro una gran cantidad de ellos, y otros estaban acusados de otros delitos, el denominador común fue la tortura y el maltrato y una serie de arbitrariedades cometidas contra todos ellos”, contó Roberto Hernández en entrevista con SinEmbargo.

“Nos dimos cuanta que el poder judicial que tiene la misión de proteger a las personas, en contra del uso arbitrario y autocrático del poder, pues no estaba cumpliendo esa misión, y tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, me llamó la atención el caso de Gonzalo porque me parecía un enredo, me parecía difícil de creer, y entonces pensé que podría aprender mucho con un caso como este”, añadió.

Duda razonable: Historia de dos secuestros es un trabajo de seguimiento de seis años en el caso que es muestra clara de los reveses de un sistema que termina por sentenciar a 50 años de prisión a tres de los cuatro hombres señalados a pesar de la falta de pruebas en su contra, huecos en la investigación y una cadena de corrupción.

-Con información de Bianka Estrada