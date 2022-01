“Hoy no sé cómo vivir sin tu presencia”: Amanda Miguel dedica mensaje a Verdaguer

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, dedicó un emotivo mensaje al cantante argentino días después de que se confirmara su muerte por complicaciones derivadas con la COVID-19.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección (sic)”, escribió la intérprete de “Él me mintió” en su cuenta de Instagram junto a una foto del artista.