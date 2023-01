BMV tiene su mejor enero en 22 años; peso gana 3.47% y es de las monedas más fuertes

En el mes de enero, la BMV anotó sólo cuatro días negativos, por lo que le permitieron su mejor enero desde 2001 cuando ganó un 14.94 por ciento. El peso ganó 3.47 por ciento.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– El peso cerró enero con una apreciación de 3.47 por ciento o 67.7 centavos, mientras que el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor primer mes en 22 años al acumular una ganancia de 12.59 por ciento, con un nivel de 54 mil 564.27 unidades.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) logró un aumento mensual de 12.59 por ciento, desde 48 mil 463.86 unidades en el cierre de diciembre. En el mes anotó sólo cuatro días negativos, por lo que le permitieron su mejor enero desde 2001 cuando ganó un 14.94 por ciento.

Este martes, la BMV cerró 0.17 por ciento arriba respecto a la sesión previa, el equivalente a 92.64 unidades.

Al interior del IPC, 34 de las 36 emisoras registraron ganancias; las únicas dos que sufrieron caídas fueron Sitios Latinoamérica (-6.84 por ciento) y Grupo Elektra (-5.79 por ciento). En cambio, 21 empresas registraron avances de dos dígitos, destacando Televisa (+29.97 por ciento), Volaris (+28.88 por ciento), Cemex (+27.41 por ciento), Inbursa (+23.33 por ciento), Banco del Bajío (+23.20 por ciento), Grupo México (+22.41 por ciento), Alsea (+21.73 por ciento), Quálitas (+20.88 por ciento), Peñoles (+11.98 por ciento), Banorte (+11.64 por ciento), América Móvil (+11.31 por ciento) y FEMSA (+8.68 por ciento).

Las ganancias para el IPC se dieron a la par con una apreciación del peso mexicano frente al dólar de 3.47 por ciento. Esto hace que, con la expectativa de la apreciación del peso, los rendimientos potenciales en dólares se vuelvan mayores.

En el mes de enero, el peso cotizó alrededor de 18.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.5355 pesos el 3 de enero y un mínimo de 18.5667 pesos el 18 de enero, siendo el menor nivel del tipo de cambio desde el 20 de febrero del 2020.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, la apreciación del peso se debió principalmente al debilitamiento del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado cayó 1.89 por ciento ante la expectativa de que la Reserva Federal está cerca de concluir el ciclo de incrementos a la tasa de interés.

Las divisas más apreciadas en el mes fueron: el peso chileno (6.24 por ciento), el rublo ruso (5.22 por ciento), el real brasileño (3.93 por ciento), la rupia de Indonesia (3.74 por ciento), el peso colombiano (3.72 por ciento), el florín húngaro (3.67 por ciento) y el peso mexicano (3.47 por ciento).

Las divisas más depreciadas en el mes fueron: el peso argentino (5.56 por ciento), el rand sudafricano (2.28 por ciento), la corona noruega (2.01 por ciento), el sol peruano (1.05 por ciento), la lira turca (0.55 por ciento) y el dólar de Hong Kong (0.48 por ciento).