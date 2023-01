Un comunicador, con ayuda de otros, auxilió a los Beltrán, acusa nuevo testigo en EU

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– En el día ocho del juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna surgieron nuevas revelaciones que incluyeron, según uno de los testigos de la Fiscalía de Nueva York, la presencia de un periodista que ayudó a los Beltrán Leyva a difundir la detención de “El Rey” Zambada para que las autoridades no lo cambiara antes de presentarlo.

“Un periodista del que no dijo nombre ayudó a los Beltrán Leyva a difundir la detención de ‘El Rey’ Zambada para que autoridades no lo cambiaran antes de presentarlo. Ese periodista avisó a otros. Era parte de la guerra narco”, mencionó Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles que cubre el juicio del exsecretario de Seguridad y mano derecha del expresidente Felipe Calderón Hinojosa desde dentro del juzgado de Distrito en Brooklyn, Nueva York.

La declaración fue hecha por el testigo protegido Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, ayudante de los Beltrán Leyva y luego miembro del Cártel de Sinaloa. Confirmó que se le daba dinero a Genaro García Luna, a quien tenían registrado como “El Tartamudo” y “Metralleta”, por su tartamudeo.

Tanto García Luna como Luis Ángel Cabeza de Vaca recibían dinero constante.

Israel Ávila también ahondó sobre secuestro de García Luna por orden de Arturo Beltrán Leyva y de cómo los hermanos Pineda Villa lo coordinaron.

También habló de la detención de “El Rey” Zambada por “El Grande” y otros narcos disfrazados de lo que fuera la SIEDO.

Previamente, otro testigo, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal (PF), declaró la mañana de este martes en el juicio contra Genaro García Luna cómo se permitía el tráfico de drogas, dinero y armas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante ese Gobierno.

Jesús García, periodista de La Opinión, reportó que Arellano Aguilera narró algunas de las irregularidades que había en el AICM, por ejemplo, una “misteriosa orden” con claves para la supervisión de pasajeros.

El exagente de la PF explicó a las autoridades estadounidenses que el primer número significaba “por orden superior”, mientras que el segundo quería decir que había que “estar pendientes”.

Según la versión que dio en el estrado, la orden para que se dejaran pasar algunos vuelos sin revisión duraba un par de horas, y que ésta particularmente coincidía con “vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa”.

De acuerdo con el reportero que cubre el proceso, quien citó el testimonio de hoy en sus redes sociales, “nadie revisaba nada en 1/2 horas” y “ciertos elementos ‘desaparecían’ y volvían contentos”.

También señaló que Raúl Arellano Aguilera “vio que mando Óscar Moreno Villatoro [exdirector general de Aeropuertos de la Policía Federal] recibiría una maleta con dólares”.

3/3 Sobre el testimonio del ex policía federal (luce nervioso) la defensa de García Luna ha hecho varias objeciones, debido a los dichos o acciones de terceros. El juez no ha avalado todos los intentos y eso no tiene contento a César de Castro. Se espera dura réplica.

