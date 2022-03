“Es una audiencia complicada, es la última”, dice Sandra Cuevas al llegar al juzgado

UNA DISCULPA POLÉMICA

El 24 de marzo, en el estacionamiento de los Juzgados del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas dio detalles sobre el acuerdo reparatorio y aprovechó para disculparse con los policías que la denunciaron. Todo ello en sólo tres minutos y en un mensaje donde sostuvo su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza [PRI, PAN y PRD]. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, expuso.