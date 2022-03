¿Piensas ir a la playa en Semana Santa? ¡Cuidado! Estas no son aptas para vacacionar

Las labores de recolección de muestras comenzó el pasado 22 de marzo en el marco del Día Internacional del Agua; se revisará la viabilidad de salubridad de casi 300 playas mexicanas para las próximas vacaciones de Semana Santa.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Han iniciado las actividades para el levantamiento de muestras en las más de 290 playas de los principales puntos turísticos del país para determinar si representan o no un riesgo para la salud, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La labor está siendo realizada en coordinación con las autoridades estatales sanitarias y la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública.

El muestreo comenzó el pasado 22 de marzo en Acapulco, Guerrero, donde se encuentra la sede de la Secretaría de Salud (SSa) federal.

La recolección de muestras de los mares consiste en la obtención de agua del mismo en seis ocasiones en distintas fechas para así garantizar resultados eficaces con respecto a su calidad.

La determinación de la calidad del agua está alineado a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual “establece 200 enterococos por 100 mililitros de agua, y se realiza siguiendo el Manual operativo para el monitoreo de agua de contacto primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce“, detalló la Cofepris.

Los resultados para Semana Santa se publican previo a dicho periodo vacacional; mismo caso para las de invierno y verano.

De acuerdo con el muestreo de las vacaciones invernales del 2021, las playas de Hornos, Tlacopanocha y Suave en Acapulco, Guerrero; y la Sayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, rebasaron los límites de 200 enterococos señalados por la OMS.

Por el otro lado, Playa Hermosa, en Ensenada, Baja California, fue igualmente señalada por la Cofepris debido a que en ese lugar hay una constante descarga de aguas residuales.

