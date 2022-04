Científicos logran primera secuencia completa de genoma humano, clave en enfermedades

Por Noemí G. Gómez

Redacción Ciencia, 31 de marzo (EFE).– Hace 21 años la ciencia logró cartografiar cerca del 92 por ciento del genoma humano, lo que supuso una revolución en la biología y medicina, pero ¿qué pasó con el ocho por ciento restante? Ahora, un equipo científico ha logrado escudriñarlo, logrando así la primera secuencia completa de un genoma humano.

El nuevo mapa sin “fisuras” de nuestro ADN revela regiones ocultas importantes para entender las enfermedades genéticas, la reproducción, la diversidad humana e incluso la evolución de nuestra especie: “terminar de verdad la secuencia del genoma humano ha sido como ponerse unas gafas nuevas”, resume el investigador Adam Phillippy.

Detrás de este hito científico está el Consorcio T2T (Telómero a Telómero), con más de cien investigadores liderados por Phillippy, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), y Karen Miga, de la Universidad de California-Santa Cruz, en Estados Unidos.

La descripción de estas piezas que faltaban se publicó primero en mayo de 2021 en el repositorio bioRxiv -sin la revisión de otros investigadores-. Ahora es cuando se recoge en seis artículos en la revista Science, además de en una docena de escritos complementarios en otras publicaciones científicas.

