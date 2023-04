Todo está en terreno de lo inédito. ¿Cómo llegará Donald Trump a la elección 2024?

Por Jill Colvin

NUEVA YORK (AP).— La inédita acusación formal contra el expresidente Donald Trump llevó las elecciones presidenciales de 2024 a un terreno desconocido, planteando la posibilidad de que el principal candidato para llevarse la nominación republicana competirá para el cargo de presidente al tiempo que enfrenta un juicio por cargos penales en Nueva York.

En un reconocimiento de la influencia que el expresidente tiene entre los votantes que decidirán quién será el candidato del Partido Republicano en las primarias del próximo año, aquellos que se medirán a Trump rápidamente criticaron la acusación formal. Sin mencionarlo por su nombre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis señaló que la acción era “anti-estadounidense”. El exvicepresidente Mike Pence, cuya vida corrió peligro luego de que Trump incitó una insurrección en el Capitolio federal, comentó a la cadena CNN que los cargos eran “indignantes”.

Estas posturas apuntan a incentivos a corto plazo para que los republicanos eviten cualquier cosa que pueda contrariar a la base de votantes leales de Trump, pero la acusación plantea fuertes dudas en torno al futuro del Partido Republicano, sobre todo cuando Trump enfrenta la posibilidad de que presenten más cargos en su contra en Atlanta y en Washington.

Si bien todo eso podría movilizar a sus simpatizantes, todo este tumulto podría amenazar la posición del Partido Republicano en los suburbios de los estados indecisos que han abandonado al partido en las tres elecciones consecutivas, afectando su dominio en la Casa Blanca, el Congreso y gobiernos estatales clave.

Trump ha pasado cuatro décadas arreglándoselas para eludir este tipo de problemas jurídicos y volvió a expresar confianza el jueves en la noche, y señaló que los cargos habían sido impulsados por “delincuentes y monstruos de extrema izquierda”.

Trump “está listo para luchar”, afirmó su abogado, Joe Tacopina, a la cadena Fox News.

