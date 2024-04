VIH no está en agenda de la mayoría de candidatxs; sólo Sheinbaum tiene un plan: ONG

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Hasta 2023, de acuerdo con cifras oficiales, en México 369 mil 626 personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de ese total, 350 mil 699 tienen más de 18 años y podrán acudir a votar el próximo 2 de junio. En medio de un continuo desabasto de medicamentos que organizaciones, pacientes y usuarios han denunciado para que se garantice su acceso a la salud, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia, es quien ha detallado su plan para atender a este sector de la población. Xóchitl Gálvez mostró una lista de promesas y Jorge Álvarez Máynez no ha mencionado el tema.

En diciembre de 2023, personas que viven con VIH, usuarios y activistas protestaron en las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (Censida) para denunciar violencia institucional por desabasto de medicamentos y la falta de diagnósticos. Sus protestas por estos problemas que obstaculizan su acceso a la salud han ocurrido de manera constante en los últimos años y datos del mismo Censida lo comprueban: de casi 370 mil personas con VIH en el país, sólo atienden a 13 mil 208 pacientes, el 3.5 por ciento del total.

“Tenemos un panorama complejo por la política pública que se dejó de implementar en materia de VIH en los últimos años. La radiografía es clara, el sistema de salud no alcanza y no se puede seguir tratando al VIH como algo administrativo, el virus no pregunta si tienes IMSS o ISSSTE, los servicios tienen que ser universales”, explicó Alaín Pinzón, director de la organización VIHve Libre.