Saxofonista atacada con ácido protesta en la CdMx; pide a AMLO intervenir en su caso

La saxofonista se presentó afuera de Palacio Nacional, despacho del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir que el mandatario federal intervenga en su caso pues, acusó, el exdiputado que le aventó ácido sobornó al Tribunal Superior de Oaxaca para poder salir de prisión preventiva.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– María Elena Ríos, activista y saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido, protestó este martes afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que su presunto agresor no salga de prisión preventiva esta semana.

La música se presentó en el Zócalo capitalino con una pancarta que leía “Juan Antonio ‘N’ y su familia están sobornando a la sala y magistrados para salir de prisión preventiva. Presidente AMLO, ¡ayúdeme!”.

Ríos acusó al exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal de supuestamente sobornar a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que resuelvan a su favor en la deliberación de un amparo que presentó para salir de prisión preventiva.

Conferencia de prensa en el senado de la República. https://t.co/Z8XGwPH4yO — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) May 31, 2022

Después de la protesta, la activista acudió al Senado de la República, donde se reúne la Comisión Permanente, para denunciar tráfico de influencias y corrupción. “He pasado por tantas situaciones que no vulneran solamente mi vida, vulneran la de mi familia, esto con la finalidad de callarme y si es posible, de matar la verdad”, reclamó.

“El día de ayer tuve una reunión con el Fiscal General del Estado de Oaxaca, el señor Arturo Peimbert Calvo, quien necesitaba verme con mucha urgencia. Desafortunadamente, no da la cara para acompañarme, aunque sabe que le corresponde por ser el Fiscal de Oaxaca, pero (…) me comentó que mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI que se encuentra solamente en prisión preventiva, porque la sentencia no ha llegado por exceso de corrupción y tráfico de influencias no ha permitido que llegue siquiera a la etapa intermedio, busca salir el día de hoy, o mañana, de la cárcel”, denunció.

Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana del Gobierno federal, recibió la petición de Ríos durante su protesta y aseguró que estarían en contacto con ella para brindarle apoyo a su caso.