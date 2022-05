Jessica Franco, viuda de “Sax”, demanda a la Maldita Vecindad por no pagarle regalías

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Jessica Franco, esposa del fallecido Eulalio Cervantes, mejor conocido como “Sax” de la Maldita Vecindad, confesó que demandó a la banda mexicana por “abuso de confianza“.

A través de una entrevista en el programa de televisión De Primera Mano, Franco compartió los problemas que enfrenta con los compañeros de banda de su esposo.

“Los señores me pedían que sacáramos un comunicado para que supieran los empresarios que mi esposo no iba a estar por cierto tiempo. Obviamente yo me negué y dije: ‘no, él va a estar bien’ y nadie supo nada hasta ahorita que yo lo estoy comentando”, expresó la viuda del “Sax”.