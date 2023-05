Las redes que armaron la guerra sucia contra AMLO en 2018 siguen activas: Tatiana

Tatiana Clouthier, quien en 2018 fue la coordinadora de campaña de López Obrador, comentó en entrevista con Los Periodistas cómo los artífices de la campaña sucia de esa elección presidencial buscan desestabilizar a López Obrador “y más porque se acerca un proceso electoral, esa es la intención, descalificar los logros que se están teniendo en el Gobierno”.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Las redes vinculadas a grupos de poder que durante el proceso electoral de 2018 armaron una guerra sucia para desestabilizar al entonces candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador siguen activas hasta la fecha como puede comprobarse con la serie de noticias falsas que buscan “seguir desprestigiando, denigrando o ver si le pueden hacer algún hoyo al esquema de trabajo del Presidente”, una ofensiva que, además, arreciará conforme avance la carrera presidencial de 2024, planteó en entrevista Tatiana Clouthier, quien fuera la coordinadora de campaña de AMLO hace cinco años.

Tatiana Clouthier publicó en 2019 el libro Juntos Hicimos Historia, en el que compartió su experiencia en el proceso electoral de 2018 y en el que exhibió, además, como un grupo de empresarios, entre ellos Germán Larrea y Agustín Coppel, de Grupo Coppel, e intelectuales como Enrique Krauze —quien siempre negó su participación en la llamada Operación Berlín e incluso amenazó con demandar a la autora— emprendieron una campaña de desprestigio en contra de López Obrador para impedir que llegara a la Presidencia. A eso se sumó la creación de sitios de noticias falsas y su difusión a través de redes.

“Durante la campaña empezaron con un montón de movimientos, y así lo describimos en el libro, en donde hablamos cómo se fue gestando un tema de guerra sucia y me voy a lo que sigue pasando. Vemos hoy en día que se sigue jugando una estrategia muy similar a lo largo de toda la presidencia del Presidente López Obrador con algunas cosas muy concretas”, comentó Clouthier a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Tatiana recordó cómo en aquel momento se pasaron charolas y fue Germán Larrea quien hizo una propuesta para que Francisco Ortiz manejara una campaña contra el aspirante de izquierda, algo que Ortiz rechazó. “Pero esto no quiere decir que no se hizo la campaña y que no hubo alguien que aceptó ese recurso y estuvieron llevando a cabo esta campaña y que de alguna manera esta campaña crecida o aumentada desde diferentes frentes ha continuado a lo largo de la Presidencia del Presidente López Obrador”.

“Cada vez que pueden esta continuación sigue llevando al frente el buscar un desprestigio, y no solamente eso, inventar y armar con la tecnología en muchos momentos para seguir desprestigiando, denigrando o ver si le pueden hacer algún hoyo al esquema de trabajo que el Presidente López Obrador ha hecho desde campaña y hoy como Presidente”, refirió quien hasta hace unos meses se desempeñó como Secretaría de Economía.

Cuestionada sobre si particularmente esas cuentas desde donde se emprendió el ataque aún siguen funcionando, Clouthier puntualizó que siguen en operación, aunque no es posible saber “si con los mismos ingresos originales, es decir, si quienes patrocinaron en su momentos, como lo comentamos en el libro, siguen siendo los mismos o no”.

En la #ConferenciaPresidente del día de hoy (18-mayo-2023), por enésima vez el presidente @LopezObrador_ desmintió otros de los “reportajes” de Loret de Mola. pic.twitter.com/3oiHTJUC3f — Carlos Augusto Jimenez (@carlosaugustojz) May 18, 2023

La exfuncionaria federal puso como ejemplo el trabajo que lleva a cabo el analista de redes sociales, Carlos Augusto Jiménez, quien desde su cuenta de Twitter da a conocer de dónde vienen los hashtags implantados y cómo se empiezan a desarrollar las nubes de ataques hacia el Presidente y el Gobierno.”El nos va mostrando cómo se van formando los nodos para poder ir sacando las campañas contra el Presidente López Obrador o a favor de una situación que mueve Latinus o en contra del Presidente y que quiere desprestigiar”.

“Ese es el propósito (desestabilizar al Gobierno de López Obrador) y el propósito viene desde entonces y más porque se acerca un proceso electoral, esa es la intención, descalificar los logros que se están teniendo en el Gobierno”, refirió Clouthier, quien planteó que frente a esta situación se tendría que “ir a la fuente de dónde se origina las cuentas y de dónde sale lo que en su momento salió de la Operación Berlín y lo que en su momento fue financiado por Germán y muchos otros”.

Tatiana Clouthier expuso que para ella expresiones y movilizaciones en contra del Gobierno como la campaña del INE, no son situaciones aisladas y corresponden a un mosaico en el que distintos actores opositores han operado para desprestigiar al Presidente y su proyecto, y al mismo tiempo generar discordia. “Entendiendo que te pudo haber gustado o no la campaña del INE, que si el INE se toca o si no, la campaña del INE no se toca no es un tema aislado. No es casualidad cómo fueron creando esto y si recordarán en muchas de las manifestaciones inflaban el número de gente, en algunas de ellas, antes de que se lograran los números a los que ellos aspiraban”.

“Entonces sí hay un trabajo fino tejido dentro de una realidad, porque efectivamente hay un 30 por ciento de personas que están a favor de un proyecto distinto al del hoy Presidente de la República, más eso no significa que lo inflen en la magnitud y que hay algo que están orquestando desde diversos esquemas mucho antes y que buscan sembrar discordia”, indicó.

No obstante, Tatiana Clouthier matizó que no está en contra de que haya una oposición o que se esté en desacuerdo con el actual Gobierno: “bienvenida la oposición, bienvenida la diferencia y no estar de acuerdo con a, con b o con c. De eso, a inventar cosas es donde decimos no se vale, todo lo demás es bienvenido y enriquece la democracia, más repito, ni los árbitros se ponen camisetas que no deben, ni por otro lado es a través de la mentira que se generan las cosas”.

Clouthier, hija del excandidato presidencial del PAN Manuel Clouthier del Rincón, reveló un episodio hasta ahora inédito con Enrique Krauze, uno de los hombres que ha sido vinculado con la campaña de desprestigio de 2018 y quien es mencionado en su libro, motivo por el cual amagó con demandarla:

“Recuerdo cuando íbamos por sacar el libro, que estaba aún en el horno, que me dicen ‘oye, Enrique Krauze está muy enojado contigo, por lo que vas a sacar’ y yo le dije ‘¿cómo sabe lo que voy a sacar si no ha salido?’, entonces hablé con la gente de la editorial […] Faltaba nada, estábamos a punto, todavía no salía, ya estaba impreso, pero el libro no estaba impreso, no se había anunciado, todavía estaba en la bodega”.

Tatiana Clouthier señaló que Krauze, un intelectual que ha manifestado públicamente sus diferencias con el Presidente López Obrador y que al mismo tiempo se le ha visto cercano a la oposición, “es un hombre de poder, sabe para qué es el poder, lo usa y sabe tejer el poder”.

La exsecretaria de Economía expresó que ​​estos seis años los empresarios e intelectuales que protagonizaron la campaña sucia de 2019 “enseñaron a quienes han estado en el Gobierno la importancia que tiene el atender, contraatacar o ir a la defensiva y no solamente a la ofensiva porque no puedes estar esperando que te estén dando con el garrote y no entrar a parar y hacer lo que tienes que hacer en los momentos que lo tienes que hacer”.

“Cuando saca un candidato o candidata una circunstancia y de repente saca algo que no era o no estaba yo creo que siempre es preferible hablar con la verdad a que luego te anden sacando estampitas o te anden sacando los monstruos debajo de la cama”, opinó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado