El actor surcoreano Lee Ji Han muere durante estampida en fiesta de Halloween en Seúl

Saltillo, 31 de octubre (Vanguardia).– Lee Ji Han, participante del reality show surcoreano Produce 101 en su segunda temporada, murió en la estampida durante festejos de Halloween en Seúl que cobró, hasta ahora contabilizadas, 153 vidas.

El actor debutó en 2017 en el drama web Today Was Another Nam Hyun Day.

“Nosotros también desearíamos que ni fuera verdad y estamos conmocionados escuchando las noticias”, agregaron.

