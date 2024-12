PuntosyComas ¬ 200 mil mexicanos en el extranjero no votarán en elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que no se consideró la participación en estas elecciones extraordinarias de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, porque esa posibilidad no se encuentra regulada expresamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- En los comicios para elegir ministros, magistrados y jueces, para renovar el Poder Judicial de la Federación, se quedarán sin votar más de 200 mil ciudadanos que se inscribieron en la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero, que sí se hicieron presentes en los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024. Los compatriotas que viven fuera del país no podrán votar en junio del 2025 porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que no se consideró la participación en estas elecciones extraordinarias de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, porque esa posibilidad no se encuentra regulada expresamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Sin embargo, sí existen condiciones ténicas para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar electrónicamente desde sus lugares de residencia fuera del país, con sólo activar la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero que el Instituto Nacionasl Electoral ya validó en junio pasado y abrir nuevamente la plataforma digital para que nuestros compatriotas sufraguen vía electrónica.

Para facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero sólo habría que definir que podrían expresar sus preferencias por algunos de los aspirantes al Poder Judicial de la Federación por los cuales se sufragará en todo el país, como son los casos de los 81 candidatos a ministros; los 45 aspirantes a magistrados del Tribunal de Discriplina Judicial y por los dos candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La participación de los mexicanos residentes en el extranjero, en los cuatro comicios presidenciales más recientes, ha experimentado un aumento permanente desde 2006 al 2024. En el 2006 votaron 32 mil 621 merxicanos residentes en el extranjero y en el 2024 la participación llegó a 184 mil 326 ciudadanos. A diferencia de los potenciales votantes radicados en el país, en donde la mayoría son mujeres, en el extranjero son más los varones que tienen credencial de elector vigente.

En los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024 se rompió récord de participación de mexicanos en el extranjero y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, sumó 91 mil 511 votos, el 49.64 por ciento del total, por 86 mil 518 sufragios captados por la candidata de Fuerza y Corazón por México, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, para un porcentaje del 46.93 por ciento.

El volúmen mayor de votos que se captó en los pasados comicios presidenciales de junio del 2024 fue a través de la modalidad electrónica, por la cual se recibió el 66.46 por ciento de los sufragios emitidos desde el extranjero.

¿Cómo ha evoluciuonado el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en los más recientes cuatro procesos electorales presidenciales? Lo veremos en seguida.

En el proceso electoral ordinario 2005-2006, para elegir Presidente de la República, 40 mil 876 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero se registraron ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para participar en los comicios: el 43 por ciento fueron mujeres y el 57 por ciento varones. Se recibieron un total de 32,621 votos, lo que representó un 79.8 por ciento de participación de mexicanos radicados en el extranjero.

En estos comicios del 2006, el voto en el extranjero favoreció al panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el 58.29 por ciento, mientras que Andrés Manuel López Obrador, del PRD, sólo logró el respaldo del 34 por ciento.

Para los comicios presidenciales del 2012 se inscribieron, para votar en el extranjero, 59 mil 115 ciudadanos mexicanos, de los cuales fueron mujeres el 45 por ciento, mientras que quedó registrado el 55 por ciento de varones. Acudieron a votar en el extranjero 40,714 ciudadanos mexicanos, el 68.87 por ciento de quienes sufragaron en la contienda para Presidente de la República.

Quien recibió más sufragios en el extranjero en los comicios del 2012 fue la panista Josefina Eugenia Vázquez Mota, con el 42 por ciento, mientras que Andrés Manuel López Obrador sumó el 39 por ciento. Aunque en México el priista Enrique Peña Nieto ganó los comicios, en el extranjero sólo sufragó por él 15.62 por ciento de los compatriotas radicados fuera del país.

La participación de los mexicanos en el extranjero siguió aumentando en los comicios presidenciales. En el 2018 se inscribieron para participar 181 mil 873 compatriotas que vivían fuera del país, de los cuales el 44 por ciento fueron mujeres y casi el 56 por ciento varones. Se recibieron 98 mil 470 votos, para un porcentaje de participación del 54.14 por ciento.

Quien más votos recibió en el extranjero en 2018 fue Andrés Manuel López Obrador, con el 64.86 por ciento, seguido por el panista Ricardo Anaya Cortés, con el 26.75 por ciento.

Técnicamente todavía hay posibilidades de que el Instituto Nacional Electoral haga los ajustes para que voten, mediante la modalidad electrónica, los mexicanos residentes en el extranjero, para lo cual se podría llevar a cabo una tarea coordinada con los consulados de México en todo el mundo y estimular el crecimiento de los sufragios depositados por nuestros paisanos desde todas la regiones del planeta. Este proceso ha mejorado constantemente en los más recientes cuatro procesos electorales presidenciales y podría interrumpirse en el 2025.

