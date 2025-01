Policía surcoreana busca extender plazo para arrestar al expresidente Yoon-Suk yeol

La Oficina de Investigación de la Corrupción de Corea del Sur busca extender el plazo para permitir el arresto del expresidente Yoon-Suk yeol, quien fue retirado del cargo tras el polémico intento de aplicar una Ley marcial.

Berlín, Alemania, 6 de enero (DW).- Investigadores de Corea del Sur que intentan detener al Presidente suspendido Yoon Suk-yeol plantearon extender la orden de arresto, que vence este lunes, mientras el líder conservador permanece encerrado en su residencia.

Yoon, un exfiscal, se ha negado en tres ocasiones a ser interrogado por los investigadores sobre su fallida promulgación de una ley marcial en diciembre, y cuando intentaron detenerlo el viernes por una orden judicial, fue resguardado por cientos de miembros de la seguridad presidencial.

Ante ello, la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) anunció que buscará extender la validez de la orden de arresto, que vence este lunes.

"La validez de la orden se vence hoy. Planeamos solicitar hoy a la corte una extensión, lo cual requiere plantear los motivos para exceder el período usual de siete días", indicó en un comunicado Lee Jae-seung, subdirector de la OIC.

Agregó que pidieron ayuda a la Policía para detener a Yoon y que consultaría con ellos sobre el plazo de extensión de la orden de arresto. La Policía no ha respondido al pedido.

Yoon, quien se expone a prisión perpetua o incluso la pena de muerte si es condenado por los cargos de insurrección, hundió a Corea del Sur en su peor crisis política en década con su malograda ley marcial a inicios de diciembre.

Miles de personas se congregaron los últimos días para manifestarse a favor o en contra del líder conservador, luego de que el intento por detener al mandatario fallara por la presencia de la guardia de seguridad presidencial.

Los manifestantes a su favor se volvieron a congregar el domingo frente a la residencia pese a la nevada que dejó Seúl bajo un manto blanco. Cerca de allí se congregaron los manifestantes opuestos a Yoon.

"El Servicio de Seguridad Presidencial protegerá al Presidente y nosotros protegeremos al Servicio de Seguridad Presidencial", declaró el manifestante Kim Soo-yong, de 62 años, cerca de la residencia oficial de Yoon en Seúl.

"He estado aquí más tiempo que la OIC. No tiene sentido que no lo puedan hacer, deben detenerlo de inmediato", expresó la manifestante Kim Ah-young, de una treintena de años y dirigente del movimiento contra Yoon.

La primera orden de arresto fue dictada por la negativa de Yoon de ser interrogado sobre la ley marcial. Sus abogados insisten en que la orden es "ilegal" y que tomarán acciones legales en su contra.

Disolución de los servicios de seguridad

Yoon enfrenta cargos criminales por insurrección, uno de los pocos delitos que no están protegidos por la inmunidad presidencial.

Si se ejecuta la orden, Yoon sería el primer Presidente surcoreano en ejercicio en ser arrestado.

Un informe de los fiscales que investigan a Yoon indicó que el suspendido Presidente ignoró las objeciones de importantes miembros de su gabinete al promulgar la ley marcial.

Según el informe visto por la AFP el domingo, diversos ministros del gabinete le informaron de las graves repercusiones políticas, diplomáticas y económicas de la ley marcial.

El sábado, el opositor Partido Democrático pidió la disolución de los servicios de seguridad que protegen a Yoon luego de que los investigadores fueron impedidos de detenerlo por centenares de agentes.

"El Servicio de Seguridad Presidencial violó la constitución, posicionándose como una fuerza de insurrección", declaró el líder del partido, Park Chan-dae, en el parlamento.

El jefe del servicio, Park Jong-joon, declaró el domingo que no tenía intención de dejar que los investigadores detuvieran a Yoon antes de que venciera el plazo, ya que sus subordinados están legalmente obligados a proteger al líder en ejercicio del país.

"Ejecutar una orden de arresto en medio de acusaciones de irregularidades procesales y legales socava la misión fundamental [del servicio] de garantizar la seguridad absoluta del Presidente", declaró Park en un discurso.

Por otra parte, el Secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, llegó el lunes a Corea del Sur para conversar con su par surcoreano, Cho Tae-yul.

Se espera que busque delicadamente promover la continuidad de las políticas, pero no las tácticas, del Presidente suspendido.

En tanto, la Corte Constitucional programó para el 14 de enero el inicio del juicio de destitución de Yoon, el cual se efectuará incluso en su ausencia.

Ese tribunal tiene hasta 180 días para determinar si confirma la destitución de Yoon o lo devuelve al poder.

