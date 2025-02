Otra amenaza: La invasión militar

https://www.youtube.com/watch?v=Uvb2SQYZ9Lk

Donald Trump ha frenado por ahora la guerra comercial que ha declarado contra México, exactamente a dos semanas de que asumió la Presidencia de Estados Unidos, pero no debe olvidarse que también nos ha declarado una guerra militar, que incluye ataques armados en territorio mexicano, con el pretexto del combate a los cárteles de la droga que surten a sus millones de adictos y que —eso no lo dice— enriquecen a los criminales estadounidenses que distribuyen el veneno en su país y gozan impunemente de las ganancias.

Por si alguien lo dudaba, ha quedado claro que Estados Unidos, su Gobierno y un sector mayoritario de su población, ven a México y los mexicanos como vecinos inferiores e indeseables, sólo sujetos al sometimiento o la aniquilación.

Así como no hay lógica en la imposición del 25 por ciento de aranceles a todos los productos que exportamos a Estados Unidos, como se lo hizo ver la Presidenta Claudia Sheinbaum para persuadirlo de aplazar un mes tal decisión, también es irracional que Trump planee incursiones militares en México, en lo que sería una abierta violación a nuestra soberanía, como en las invasiones de 1947, 1914 y 1916.

No es ninguna exageración: Si Trump consumó las amenazas contra los migrantes y enseguida contra los productos mexicanos, la agresión militar es sólo cuestión de tiempo.

Este sábado 1 de enero, como Trump no lo había dicho antes —ni en su campaña—, la Casa Blanca acusó una colusión de los narcotraficantes con el gobierno de Sheinbaum: “Estos cárteles tiene una alianza con el gobierno de México”, expresó en un comunicado que citó, paradójicamente, al narcotraficante Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón.

Pero más allá de esa tontería, ya se sabe que los gringos son muy ignorantes, el Secretario de la Defensa de Trump, Pete Hegseth, dijo que la invasión militar a territorio de México es una opción para cazar narcotraficantes que abastecen a los millones de adictos de su país: “Todas las opciones están sobre la mesa si nos enfrentamos a lo que se considera organizaciones terroristas extranjera que atacan específicamente a los estadounidenses en nuestras fronteras”.

El mismo día que tomó posesión como Presidente de Estados Unidos, el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite planificar incursiones militares en México. Evidentemente el Gobierno de Sheinbaum no avalará la actuación de militares griegos en nuestro territorio, como lo consintieron los entreguistas Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, por no hablar de otros expresidentes, pero eso no impedirá que las tropas de Trump tramen invadir nuestro país.

Esta latente invasión militar de Estados Unidos ha estimulado, por lo pronto, a la derecha de México de vincular a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Sheimbaum con el narcotráfico, una narrativa que no ha tenido más fundamento que las mentirosas filtraciones de la DEA y las fantasías de sus mensajeros.

Urge, por supuesto, profundizar el combate a los criminales, de dentro y de fuera, incluyendo a las autoridades y políticos de cualquier signo político, Morena y sus aliados incluidos, pero bajo ninguna circunstancia se puede permitir, ni siquiera avalar con el silencio, una invasión militar a México.

Sí, como en otros episodios de la historia, hay mexicanos que aplauden las agresiones de Estados Unidos, ahora con Trump. Son los vendepatrias prianistas y otros que quieren sus propios partidos sometidos, también, al imperio.

A unos y a otros, a Trump y a sus achichincles locales, los mexicanos los detestan.

