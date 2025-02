ENTREVISTA ¬ México debe vigilar aduanas e investigar quién vende armas en EU: Correa

La politóloga y escritora Guadalupe Correa señaló la importancia de asumir la responsabilidad por parte de México sobre sus aduanas, así como la importancia de implementar una investigación para conocer el origen de las armas que se trafican desde Estados Unidos.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).-Es importante que México desarrolle investigaciones para determinar de dónde proviene las armas que utiliza el crimen organizado, así como la vigilancia de las aduanas del país, para poder atender el flujo ilegal de armas, sobre todo ante el poder que tienen en Estados Unidos agrupaciones como la Asociación Nacional del Rifle, planteó Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos.

"Si nosotros no hacemos inteligencia, lo único que esperamos es que ellos nos vengan a hacer una investigación, no vamos a poder llegar a ningún lado", consideró la experta en seguridad para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

"Creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar nuestras aduanas y de investigar el flujo de las armas y yo no he visto un estudio de esa magnitud. Creo que por ahí debemos empezar", añadió Correa, quien enfatizó que si México ciudara sus aduanas e hiciera investigación podría exigir al Gobierno de la Unión Americana que detuviera el tráfico de este tipo de dispositivos.

"Si México cuidara sus aduanas y además hiciera una investigación de dónde vienen las armas y pudiera hacer inteligencia de cuáles son las armerías, dónde se venden, de dónde vienen y a dónde llegan, entonces sí podríamos poner las cartas sobre la mesa y decirle al Gobierno de Estados Unidos ‘agárrame a este, estas armas vienen de aquí’", explicó la académica.

En este sentido, ejemplifico con el caso Rápido y Furioso, por lo que reitero que en México hay un descuido de las aduanas y una falta de investigación por parte del Gobierno, lo que lo hace responsable de que estos dispositivos ingresen a territorio mexicano y sirvan a los grupos del narcotráfico.

"También hay una demanda de armas y si nosotros no cuidamos nuestras aduanas y no hacemos la investigación que tenemos que hacer, Rápido y Furioso es una señal de que estas armas vinieron y además se distribuyeron por parte de la agencia de armas y tabaco de los Estados Unidos, que es parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos", dijo.

"México tendría que investigar cómo se distribuyen las armas, existen carteles de la venta de armas o simplemente se distribuyen, porque nosotros no hacemos investigación y el gobierno de México no le importa esa distribución de armas y no le importan sus aduanas. Nosotros también tenemos una parte muy importante y tenemos que enseñarle a los estadounidenses ‘las armas vienen de aquí, yo te ayudo, pero tú también me vas a ayudar, porque yo tengo la información’", enfatizó.

Correa subrayó la importancia de investigar cómo y de dónde llegan las armas que utiliza el crimen organizado, para que con dicha información se presione al Gobierno de Estados Unidos a detener el flujo de esos dispositivos. Incluso, comparo el reclamo que la Unión Americana sobre el fentanilo con el que nosotros hacemos por las armas.

"Lo que nosotros le estamos pidiendo a Estados Unidos es muy parecido a lo que ellos nos piden en el tema de las drogas, que ellos no nos vendan armas, pero si de todos modos se van a utilizar las armas y nosotros no cuidamos nuestras aduanas, no va a pasar absolutamente nada, que es lo mismo que está pasando con las drogas", destacó.

"Nosotros no tenemos investigación de los cárteles y de cómo se vinculan sus armerías, las personas que venden las armas, con las armas que llegan al país, creo que eso es bien, bien importante”, sostuvo correa, quien llamó a "reconocer una responsabilidad", sobre el tráfico de armas "como los Estados Unidos tiene que reconocer la responsabilidad de que las drogas que entran a los Estados Unidos se consumen en los Estados Unidos".

Perla Velázquez y Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/perla-velazquez-y-obed-rosas/