Estalla bomba a los canadienses: grupos locales producen más fentanilo de exportación

De acuerdo con las agencias canadienses de inteligencia, el fentanilo de México está entrando a Canadá contrabandeado junto con cocaína y metanfetamina en vehículos comerciales que cruzaron todo Estados Unidos sin ser detenidos.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– Nuevos informes de las agencias de inteligencia financiera y criminal indican que los grupos del crimen organizado canadienses están produciendo una cantidad cada vez mayor de fentanilo en su país, y una proporción cada vez mayor de esas drogas se exportan al extranjero y, en particular, a Estados Unidos. Estos datos contrastan fuertemente con los argumentos de los políticos canadienses, que durante las semanas pasadas pidieron a Donald Trump no comparar su problema de drogas con México.

The Globe and Mail dice hoy que el número de grupos del crimen organizado en Canadá que fabrican drogas ilícitas como el fentanilo casi se ha duplicado en el último año, de 51 en 2023 a 99 en 2024, y esos grupos buscan cada vez más exportar sus productos. El medio canadiense cita un nuevo informe publicado por el Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá.

Desde que Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos, las autoridades canadienses han localizado laboratorios gigantes de la droga fentanilo en distintos rumbos del país, sobre todo en zonas rurales. El 31 de octubre dieron con “el más grande de la historia” en Columbia Británica. Luego anunciaron otro igualmente descomunal en Vancouver. Canadá tiene serios problemas de consumo de fentanilo, como Estados Unidos. Pero estos hallazgos históricos vienen en momentos en los que Trump está amenazando con imponer aranceles del 25 por ciento si Canadá y México no controlan los flujos de droga y migrantes hacia Estados Unidos.

“Antes de 2020, los narcotraficantes solían importar fentanilo de China a América del Norte, según un informe separado de la unidad de inteligencia financiera de Canadá. Sin embargo, en los últimos años han estado trayendo cada vez más productos químicos y equipos de laboratorio de China para producir fentanilo en Canadá, Estados Unidos y México”, dice el informe del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras canadiense.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, estima que el tráfico de fentanilo está matando a unas 80 mil personas al año en América del Norte.

“Las agencias de inteligencia no especificaron a qué mercados internacionales apuntaban los productores canadienses de fentanilo”, dice The Globe and Mail. “Sin embargo, el informe del Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá señaló que, si bien la gran mayoría de los grupos del crimen organizado existen para importar y traficar drogas dentro de Canadá, desde 2021 ha habido un aumento constante en el número de bandas criminales que expanden sus operaciones a nivel internacional, y 35 de ellas exportaron drogas al extranjero el año pasado”.

Las bandas con base principalmente en Ontario, Columbia Británica y Quebec están forjando alianzas con poderosos cárteles de la droga latinoamericanos para la fabricación y el tráfico, dicen los reportes.

“Canadá debería ser considerado un país de origen para los envíos de fentanilo y otras drogas que se mueven internacionalmente por ‘rutas aéreas, marítimas y terrestres’ según la evaluación del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras. Esto sugiere que algunas de las drogas están destinadas a los Estados Unidos, dado que Canadá solo comparte una frontera terrestre con ese país”, dice el diario. Agrega que se llegó a estas conclusiones analizando 5 mil transacciones financieras sospechosas que ocurrieron entre 2020 y 2023, datos de otras unidades de inteligencia financiera e información proporcionada por las fuerzas del orden.

La agencia canadiense identificó una serie de redes de distribución nacional, originadas en instalaciones de producción en el área metropolitana de Toronto y en el sur de Columbia Británica.

“En octubre pasado, [la policía] anunció que había desmantelado una instalación en Falkland, Columbia Británica, que, según afirmaron, era ‘el superlaboratorio de fentanilo y metanfetamina más grande y sofisticado de Canadá’. El informe del organismo de control contra el blanqueo de dinero señaló que en Columbia Británica, las drogas suelen trasladarse al interior desde los centros de distribución en Vancouver, mientras que los opioides fluyen a zonas como London, Ontario y Hamilton antes de ser transportados a Thunder Bay y Winnipeg”, dice The Globe and Mail.

Las estadísticas de incautaciones publicadas recientemente por The Globe and Mail muestran que se intercepta cientos de veces más fentanilo en la frontera de Estados Unidos con México que en su frontera con Canadá.