Canadá cumple su promesa a Trump: nombra a Kevin Brosseau como el "zar del fentanilo"

Madrid, 11 de febrero (EuropaPress) - El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, nombró este martes a Kevin Brosseau, exjefe de Policía Adjunto de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), como la persona a cargo del país en la lucha contra el tráfico de fentanilo, tal y como le prometió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras acordar una moratoria de 30 días en los aranceles del 25 por ciento a Ottawa.

Así, aprovechó la ocasión para destacar que Brosseau, "con una carrera de más de 20 años en Seguridad Pública y Seguridad Nacional, que incluyó la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, aportará un enorme valor a este puesto, y su trabajo ayudará a mantener seguros a los canadienses".

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, aseguró que Canadá "necesita un "zar del fentanilo" que coordine entre agencias, actúe con rapidez para enfrentar los desafíos y aporte más de 20 años de experiencia a una crisis que está asolando a las comunidades del país norteamericano".

I just announced Canada’s new Fentanyl Czar, Kevin Brosseau. With over 20 years of RCMP experience, he’ll accelerate our efforts to detect, disrupt, and dismantle the fentanyl trade.

