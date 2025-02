Trudeau acuerda con Trump: pondrá 10 mil soldados en la frontera y combatirá drogas

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Estados Unidos puso en pausa los planes arancelarios que había anunciado en contra de Canadá, anunció la tarde de hoy el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, quien sostuvo una llamada con el Presidente Donald Trump para abordar el tema.

A través de redes sociales, Trudeau informó que "las tarifas propuestas se suspenderán durante al menos 30 días" mientras los gobiernos de ambos países trabajan de forma conjunta para resolver el problema del tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia territorio estadounidense a través de la frontera con Canadá.

En su mensaje, el mandatario canadiense detalló que, como parte de dicho acuerdo, su Gobierno continuará con la implementación de un plan fronterizo en el que se han invertido más de mil 300 millones de dólares para reforzar la frontera entre Canadá y EU con nuevo equipo, tecnología y personal.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025