Canadá revela lista de productos estadounidenses a los que aplicará aranceles de 25%

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Ante las medidas arancelarias que anunció el Gobierno de Estados Unidos en contra de México, Canadá y China, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, informó que respondería de la misma forma, al imponer aranceles de 25 por ciento a una serie de productos elaborados en Estados Unidos, incluidos varios de consumo cotidiano, como bebidas alcohólicas, ropa y calzado.

Tras el anuncio por parte del mandatario canadiense, el Departamento de Finanzas de Canadá dio a conocer una lista completa de todos los productos a los que se aplicarán dichos aranceles a partir del martes 4 de febrero, cuyo valor asciende a los 30 mil millones de dólares, según detalló el Departamento.

"Estas contramedidas entran en vigor de inmediato y permanecerán vigentes hasta que Estados Unidos elimine sus aranceles contra Canadá. Las contramedidas del Canadá no se aplican a las mercancías estadounidenses que estén en tránsito hacia el Canadá el día en que entren en vigor", explicó la dependencia de Canadá.

La lista se compone por cientos de productos de diversa índole, desde aves de corral como patos, gansos, pavos y gallinas de Guinea, hasta piezas de arte e incluso varios tipos de armas de fuego y explosivos, como bombas, granadas, minas, misiles y demás.

En general, las exportaciones de Estados Unidos a las que Canadá aplicará un arancel de 25 por ciento abarcan prácticamente todos los campos: alimentos y bebidas, ropa y calzado, productos del hogar, productos de uso personal, productos de entretenimiento, joyería, electrodomésticos y equipo electrónico, vehículos, etc.

Algunos de los artículos que más resaltan de la lista son los siguientes:

"Esta noche, anuncio que Canadá responderá a las acciones comerciales de Estados Unidos con aranceles de 25 por ciento en contra de bienes estadounidenses con un valor de 155 mil millones de dólares", mencionó Justin Trudeau la noche del sábado 1 de febrero, luego de que la Casa Blanca hiciera oficial el anuncio de imponer aranceles a México, Canadá y China.

En su mensaje, el mandatario canadiense señaló que habrían preferido no tomar tales medidas debido a la relación comercial tan estrecha que existe entre ambas naciones.

Asimismo, afirmó que tales medidas traerán repercusiones a los bolsillos de las y los estadounidenses. "Esto tendrá consecuencias para ustedes, la gente de Estados Unidos [...] los aranceles en contra de Canadá pondrán en riesgo sus trabajos", mencionó, y añadió que plantas automotrices podrías cerrar, además de que se elevarían los costos de diversos productos y servicios.

TRUDEAU: Our response will be… pic.twitter.com/6wEhSrCyx1

Trudeau is also considering restricting critical mineral and "other partnerships" with the U.S. - beyond tariffs.

🚨 #BREAKING : Canada Prime Minister Justin Trudeau announces 25% tariffs on $155 billion of American goods in response to Trump.

El domingo, el Primer Ministro de Canadá manifestó la necesidad de "elegir Canadá" en las compras en respuesta a los aranceles del 25 por ciento anunciados por el Presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario respondió así a la escalada de la guerra de aranceles lanzada por Trump, que ha impuesto aranceles a sus tres principales socios comerciales: Canadá, México y China.

Now is the time to choose products made right here in Canada.

Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025