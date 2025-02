Trudeau llama a cumbre de emergencia, los canadienses cancelan todo lo que huela a EU

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– “La confianza se ha roto”, dicen los vacacionistas canadienses, de acuerdo con el diario The Star. Y acuden en masa a las agencias a cancelar las vacaciones que tenían programadas en Estados Unidos, en respuesta a las amenazas de Donald Trump.

Son tiempos de guerra en Canadá.

The Globe and Mail narra hoy cómo el patriotismo canadiense no es muy explosivo, pero en momentos en que Donald Trump mantiene la amenaza de destruir al país con aranceles del 25 por ciento, muchos ciudadanos han tomado conciencia. “Los canadienses no son conocidos por sus estallidos públicos de patriotismo. Y menos en Costco. Y cualquier otro día, los pasillos de los congeladores de doble ancho y el olor a agua de hot dogs que llegaba desde el bar de bocadillos se sentirían tan alejados como fuera posible de la Casa Blanca o del Congreso en Washington. Pero esta semana, en todo el gran supermercado de Toronto había evidencia de una disputa que pesaba mucho en las mentes de los canadienses”, dice un texto de hoy.

El lunes, agrega, de pie frente a un congelador lleno de arroz de coliflor, “Michael Orr entrecerró los ojos al ver una bolsa de verduras congeladas de 11.49 dólares. Intentaba descifrar, a partir de la letra pequeña de la bolsa, si se había producido en Estados Unidos. Él y su esposa habían acordado antes de venir a la tienda que adoptarían un enfoque de compra canadiense”.

"Estoy muy enojado por las acciones que está tomando Estados Unidos", dijo el jubilado a The Globe and Mail. El señor Orr, dice el diario, no se considera antiamericano. Trabajó para IBM e incluso vivió un tiempo en Estados Unidos. “En todo caso, soy bastante proamericano, pero la situación actual me parece intolerable”.

The National Post, otro diario, dice que hay varios grupos de Facebook donde los canadienses se están agrupando para promover el consumo de los productos locales. Uno de los grupos, dice, tiene ya 650 mil suscritos.

Y no sólo es él, o ellos. No sólo son los consumidores. El Gobierno también está abriendo trincheras y colocando cañones para resistir. El Primer Ministro Justin Trudeau ha convocado una cumbre de último minuto en Toronto para este mismo viernes. Es para planear qué hacer con la amenaza de los aranceles y el proteccionismo estadounidenses. Buscará formas de diversificar el comercio internacional de Canadá más allá de los Estados Unidos y aprovechar nuevas fuentes de crecimiento económico e inversión.

La Cumbre Económica Canadá-Estados Unidos, que reseña toda la prensa de Canadá, también va sobre la reducción de las barreras comerciales internas de este país entre provincias y territorios.

Now is the time to choose products made right here in Canada.

Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025