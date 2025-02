Zelenski dice que negociará con Putin si Ucrania, EU y Europa acuerdan un plan común.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que sólo se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, cuando Estados Unidos y Europa definan una estrategia común.

La declaración se dio en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el líder ucraniano insistió en que cualquier acuerdo debe contemplar una paz duradera y justa para su país.

Zelenski sostuvo un encuentro con el Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el que discutieron la necesidad de un plan sólido para frenar la ofensiva rusa.

Desde Washington, Vance expresó que se pueden lograr "acuerdos razonables" con Rusia, aunque advirtió que su país no descartará sanciones ni medidas militares si Moscú no muestra disposición para negociar de buena fe.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, subrayó que una derrota ucraniana afectaría no solo a Europa, sino también a EU, por lo que instó a fortalecer el apoyo al gobierno de Kiev.

La postura de Zelenski contrasta con la estrategia de Donald Trump, quien busca acercamientos directos con Putin sin involucrar a Ucrania ni a sus aliados europeos. El Kremlin ha evitado confirmar si habrá una reunión con Washington en Múnich.

El Presidente ucraniano enfatizó que cualquier negociación debe asegurar la soberanía de su país y el cese de la agresión rusa.

