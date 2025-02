La mutilación genital femenina causa 44 mil muertes al año y es una crisis de salud.

Por Heather D. Flowe, Arpita Ghosh y James Rockey

Reino Unido, 23 de febrero (TheConversation).- La mutilación o ablación genital femenina (MGF) es una práctica cultural profundamente arraigada en algunas culturas que afecta a alrededor de 200 millones de mujeres y niñas. Se practica en al menos 25 países africanos, así como en partes de Medio Oriente y Asia, y entre las poblaciones migrantes de todo el mundo.

Es una práctica tradicional nociva que consiste en extirpar o dañar el tejido genital femenino. A menudo se “justifica” por creencias culturales sobre el control de la sexualidad femenina y la aptitud para el matrimonio. La MGF causa daños físicos y psicológicos inmediatos permanentes a niñas y mujeres, como dolor intenso, complicaciones durante el parto, infecciones y traumatismos.

Hemos unido nuestra experiencia en economía y violencia de género para examinar la mortalidad excesiva (muertes evitables) debida a la MGF. Nuestra nueva investigación revela ahora una realidad devastadora: la MGF es una de las principales causas de fallecimiento de niñas y mujeres jóvenes en los países donde se practica. Puede provocar la muerte por hemorragia grave, infección, shock u obstrucción del parto.

Nuestro estudio estima que causa aproximadamente 44 mil muertes cada año en los 15 países que examinamos. Eso equivale a una mujer joven o niña cada 12 minutos.

Esto la convierte en una causa de muerte más importante en los países estudiados que cualquier otra, excluyendo las infecciones (donde se incluyen las respiratorias y la tuberculosis) y la malaria. Dicho de otro modo, es una causa de muerte mayor que el sida, el sarampión, la meningitis y muchas otras amenazas para la salud bien conocidas para las mujeres jóvenes y las niñas en estos países.

Estudios anteriores demostraron que la MGF provoca dolor intenso, sangrado e infección. Pero ha sido casi imposible hacer un seguimiento de las muertes causadas directamente por esta práctica. Esto se debe en parte a que es una práctica ilegal en muchos países donde se lleva a cabo, y suele realizarse en entornos no clínicos sin supervisión médica.

La mutilación genital femenina es especialmente frecuente en varios países africanos. En Guinea, nuestros datos muestran que el 97 por ciento de las mujeres y niñas la han sufrido, mientras que en Mali la cifra es del 83 por ciento y en Sierra Leona, del 90 por ciento. Las altas tasas de prevalencia en Egipto, con un 87 por ciento de mujeres y niñas afectadas, son un recordatorio de que la MGF no se limita al África subsahariana.

Para nuestro estudio, analizamos datos de los 15 países africanos para los que se dispone de información completa sobre la incidencia de la MGF como “patrón de referencia”. Es decir, los datos son completos, fiables y ampliamente aceptados para la investigación, la formulación de políticas y las actividades de promoción para combatir la MGF.

Desarrollamos un nuevo enfoque para ayudar a superar las lagunas de datos anteriores. Comparamos los datos sobre la proporción de niñas sometidas a la MGF a diferentes edades con las tasas de mortalidad específicas por edad en 15 países entre 1990 y 2020. La edad a la que se practica la MGF varía significativamente según el país. En Nigeria, el 93 por ciento de las intervenciones se realizan en niñas menores de cinco años. En cambio, en Sierra Leona, la mayoría de las niñas se someten a la intervención entre los 10 y los 14.

Dado que las condiciones de salud varían de un lugar a otro y con el tiempo, y varían en el mismo lugar de un año a otro, nos aseguramos de tener en cuenta estas diferencias. Esto nos ayudó a averiguar si morían más niñas en las edades en las que suele producirse la mutilación genital femenina en cada país.

Por ejemplo, en Chad, el 11.2 por ciento de las niñas se someten a la mutilación genital femenina entre su nacimiento y los cuatro años, el 57.2 por ciento entre los cinco y los nueve años, y el 30 por ciento entre los 10 y los 14. Pudimos ver cómo cambiaban las tasas de mortalidad entre estos grupos de edad en comparación con países con diferentes patrones de MGF.

Este cuidadoso enfoque estadístico nos ayudó a identificar el exceso de muertes asociadas a la práctica, teniendo en cuenta otros factores que podrían afectar a la mortalidad infantil.

