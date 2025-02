Trump reclama a Zelenski por no solucionar guerra con Rusia: "Nunca debiste entrar"

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo/EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó en contra del mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, a quien criticó por no haber podido concluir el conflicto bélico que ha sostenido con Rusia durante tres años, ade— "Oí que [los ucranianos] están molestos por no tener un lugar [en la mesa de las negociaciones]. Bueno, han tenido un lugar durante tres años y mucho tiempo antes de eso" más de apuntar que deberían celebrarse elecciones en Ucrania ante el bajo nivel de aprobación que mantiene el Gobierno ucraniano.

"El líder de Ucrania, odio decirlo, pero tiene un índice de aprobación del 4 por ciento y es un país que ha estallado en pedazos", aseveró.

"Me gusta personalmente, está bien, pero me da igual lo personal. Me importa que se haga bien el trabajo. Ahora tenemos un liderazgo (en Ucrania) que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber ocurrido", agregó.

🇺🇸⚡"We have a situation where there haven’t been elections in Ukraine… there’s martial law… where the leader in Ukraine, I hate to say it, he is down to 4% approval."

– US President Donald Trump on Zelensky pic.twitter.com/ErdFk8xhuk

