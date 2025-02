ENSAYO ¬ Entendiendo la Doctrina Trump: ¿Qué busca, hacia dónde va? ¿Cómo nos pega?

Por Nuria Huete Alcocer, Isabel de Felipe Boente, Julián Briz Escribano, Julián Briz Escribano y Miguel Ángel Valero Tévar

Madrid, 23 de febrero (SinEmbargo).- La apuesta por el libre comercio se basa en la ventaja competitiva que da a las naciones poseedoras de determinados recursos materiales y humanos escasos en otras. El intercambio de mercancías bajo el paraguas del libre comercio redunda en un beneficio global, pues propicia el crecimiento económico de los países, mejora la calidad de los bienes y diversifica la oferta.

A la doctrina del libre comercio que ha regido al comercio internacional en las últimas décadas se opone el proteccionismo, que busca favorecer a los productores nacionales de la competencia de los extranjeros.

La campaña de Trump para obtener votos de los sectores automotriz y agrario estadounidenses se basó en un proteccionismo a ultranza –que podríamos llamar doctrina Trump– basado en la promesa de subida de aranceles a los productos de los países competidores.

La subida de aranceles para fomentar la producción nacional en sectores no competitivos choca con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y las relaciones comerciales ya establecidas con países exportadores.

Por otra parte, quienes sufren silenciosamente las proteccionistas de Trump son los consumidores estadounidenses, que tendrán que pagar precios más altos por productos importados, que ahora son medidas más baratas.

Ya se venía planteando la necesidad de reorganizar los flujos comerciales internacionales por la existencia de vertidos ecológicos, sociales o económicos. Frente a la vulneración de las reglas de la competencia y la existencia de situaciones discriminatorias, los grupos agrarios han exigido cláusulas espejo para que los productos importados cumplan con la misma normativa que los nacionales. Pero todas estas propuestas se han hecho dentro de un marco negociador y no de forma disruptiva y unilateral, como lo hace la doctrina Trump.

De forma concreta, Estados Unidos (EU) ha formalizado un arancel del 25 por ciento sobre el acero y aluminio proveniente de otros países que entrará en vigor el próximo 4 de marzo. Esto afecta al sector industrial español, que exporta aluminio por 500 millones al mercado estadounidense.

Todavía no hay detalle de qué productos agroalimentarios españoles (vinos, aceites, cárnicos y lácteos, entre otros) pueden verse afectados y en qué medida por la doctrina Trump. También los países latinoamericanos están en situación de riesgo: en 2021, el 86 por ciento de sus exportaciones agroalimentarias se destinaron a tres regiones, EU (23 por ciento), Unión Europea (UE), (18 por ciento) y China (13 por ciento). La UE y los países latinoamericanos pertenecientes a Mercosur tienen la ventaja de haber firmado, en diciembre de 2024, un acuerdo que les va a permitir afianzar sus relaciones comerciales y quizás con ello compensar las pérdidas en el mercado estadounidense.

Ante estos ataques arancelarios, los países han reaccionado intentando llegar a acuerdos entre los países afectados. La Unión Europea y Canadá se han reunido para diseñar una estrategia conjunta ante la doctrina Trump y China plantean también reorganizar sus flujos comerciales, lo que puede ser un cierto alivio para sus exportaciones.

No obstante, el perjuicio que provocan los aranceles es global y no afecta solo a los países exportadores. En Estados Unidos habrá impactos negativos para los consumidores y usuarios en forma de encarecimiento e incluso escasez y desaparición de algunos productos importados.

No hay un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, aunque sí se intentó establecer, sin éxito, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership , TTIP). En cambio, hay avances de armonización en regulaciones de seguridad alimentaria, normas de calidad y privacidad de datos.

No obstante, Trump acusa a Europa de “tratar muy mal a Estados Unidos” y ha avisado de que deben equilibrar los “350 mil millones de dólares” de déficit de su balanza comercial.

