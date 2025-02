La oposición se aleja más de los ciudadanos al aplaudirle a Trump, dicen analistas

Ante una falta evidente de discurso y fuerza política en el país, el PAN y el PRI han hecho eco a Donald Trump con su objetivo cumplido de declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas. Pero esto no es una buena señal porque se alejan de la población mexicana y corren el riesgo de que se les señale como “vende patrias”, opinaron Fabrizio Mejía e incluso la política priista, Dulce María Sauri Riancho.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Aunque el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elogió a la Presidenta Claudia Sheinbaum al calificarla como "una mujer maravillosa", lo hizo al mismo tiempo que declaró a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una idea que la oposición en México ha adoptado para hacer eco al discurso trumpista, hasta celebrarlo, ante una evidente falta de argumentos y fuerza política.

El regreso de Trump a la Casa Blanca fue el tema perfecto para que los actores principales de la oposición mexicana intensificaran las enfrentas al gobierno federal. Recientemente, luego de que Departamento de Estado de EU anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos –el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo– como organizaciones trasnacionales terroristas, desde Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hasta Marko Cortés del PAN, lo aplaudieron.

La actuación de Moreno Cárdenas no está del todo bien para la priista Dulce María Sauri porque su indefinición y celebración a decisiones de Trump pueden enviar el mensaje de que el PRI apoya un intervencionismo estadounidense y no en defensa de la soberanía.

“No coincido, por ejemplo, con el viaje que hizo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional a Washington porque ahí es donde puede suceder que se confunda la defensa de la soberanía nacional y la posición crítica frente al gobierno, con un apoyo a Trump, eso es peligroso. En un momento dado parecía que la crítica a la política oficialista, que es absolutamente justificada, podría confundirse con un apoyo a la agenda claramente intervencionista como lo que significa la declaración de los cárteles como grupos terroristas”, dijo Sauri en entrevista con SinEmbargo.

“El PRI –de Alejandro Moreno– ha estado mucho más ocupado en la crítica a la política del anterior presidente de la República, que a ver la situación actual y sobre todo a cómo las iniciativas en materia de seguridad pueden avanzar y sino, luego vamos a estar justificando lo injustificable que es una intervención del gobierno de los Estados Unidos en territorio nacional, que yo creo que sería la peor pesadilla”.

Oposición va camino a ser “más minoría”

Apenas esta semana, Lilly Téllez, legisladora en la Cámara de Senadores por el PAN, presentó por tercera una iniciativa para que los cárteles del crimen organizado sean declarados organizaciones terroristas nacionales, “sin derechos, en un régimen de excepción, para que el Estado los combata como enemigos de guerra y a sus cómplices narcopolíticos también”, tal como lo hizo Trump.

Pero no ha sido la única, el exlíder de Acción Nacional, Marko Cortés, ha acusado a la Presidenta Sheinbaum de no querer combatir a los grupos delictivos, haciendo segunda no sólo del discurso de Trump, que en días recientes dijo que: “México está gobernado en buena medida por los cárteles”, sino también a lo que medios estadounidenses publican para vincular al gobierno con el narco.

“Presidenta , ¿quiere o no quiere combatir a los grupos delictivos? Porque es el momento de lograr un buen acuerdo de colaboración binacional que blinde nuestras fronteras de las miles de armas que generan terror, extorsión, violencia y muerte en nuestro país”, escribió a inicios de febrero Cortés, agregando que el crimen organizado “ya es terrorismo”, por lo que es necesario un “acuerdo binacional”.

Sobre esto, Fabrizio Mejía consideró que la oposición política en México han disfrazado su apoyo a EU bajo la palabra “colaboración” pero lo que en realidad quieren es que el gobierno de Sheinbaum se someta a “los deseos y pretensiones” de Trump. Además, el analista dijo que cada vez el PRI y el PAN se van alejando de las y los ciudadanos por no definir claramente su postura de lucha por la soberanía nacional.

“La población en México es muy recelosa de la soberanía nacional y por supuesto que van a respaldar un proyecto que defienda la soberanía, por lo tanto, la oposición que se pliega a las decisiones de Donald Trump, lo único que está haciendo es cada vez ser más minoría porque además no tienen una justificación política para el apoyo a Trump”, dijo.

En sus discursos, los senadores Marko Cortés, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno presumen “tener razón” sobre la campaña de bots contra Andrés Manuel López Obrador como “narcopresidente” y Claudia Sheinbaum como “narcocandidata", “están felices porque es como si los validara el que Trump diga que el territorio lo controla el narco en México pero quedan en ridículo”, expuso.

La oposición debe apoyar al gobierno de Sheinbaum

A partir del 20 de febrero, entró en vigor la designación de seis cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte de EU, medida que implicaría que el Gobierno de Trump puede imponer amplias sanciones económicas a estos grupos y a las personas o entidades vinculadas a ellos.

Esta decisión fue celebrada por los líderes de la oposición en México. Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, dijo que: “Ha sido muy puntual lo que hizo la Casa Blanca al señalar que el control del país está en manos del crimen, que es un narco gobierno… Deja mucho que desear el gobierno (de Sheinbaum) por incapaz, sin política”.

Por su parte, Marko Cortés, el dirigente de Acción Nacional, se pronunció a favor de que el gobierno federal mexicano acepte la “ayuda” de Trump para combatir a los cárteles “cada quien en su territorio”. Particularmente, el senador panista enuncia lo que Sheinbaum “debe hacer” para avanzar con el problema del narcotráfico y la relación bilateral, y curiosamente es lo que se ha hecho en lo que va del sexenio.

Por ejemplo, Cortés dice que se debe compartir inteligencia, algo que tanto la CIA de EU como la Secretaría de la Defensa en México han confirmado que se sigue haciendo. Incluso tras el reporte de los vuelos de drones estadounidenses en territorio mexicano, la Presidenta explicó que:

“Todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información, para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidos, principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del Gobierno de Estados Unidos”.

De acuerdo con Fabrizio Mejía y Dulce María Sauri, la oposición política en México debería apoyar al Gobierno y no seguir la línea trumpista: “¿Qué deben hacer? Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor y Donald Trump pretendía ponerle un arancel al acero en tiempos de Enrique Peña Nieto, López Obrador respaldó a Peña Nieto porque no fue respaldar a un partido o respaldar a un presidente o una persona, sino respaldar la posibilidad de que México siga siendo íntegro en su soberanía territorial”, opinó el analista.

“Por eso es gravísimo que ahora la oposición se ponga de lado de alguien que pretende intervenir en México de una manera completamente torpe. Trump hace propaganda y lo que está sucediendo es que la oposición se agarran de la propaganda para hacer política y en ese sentido, no tienen mucha posibilidad de apelar a los electores de aquí, no creo que les sirva de mucho”.

Por su parte, la exlíder del tricolor expresó su rechazo total al término “vendepatrias” en contra de cualquier persona que critique la política del actual gobierno porque los calificó como un exceso pero “también es importante que el PRI defina su narrativa porque no podemos consentir que nos llamen vendepatrias pero tampoco podemos dar motivo para ello”.

Sauri Riancho dijo que una fortaleza que tiene el PRI como partido político, todavía, es su presencia en la conferencia de partidos políticos de América Latina y el Caribe (Copal), donde el tricolor puede apelar a una solidaridad internacional con México:

“Ahí hay un espacio para crear una nueva narrativa que sea eficaz ante la sociedad. Seguimos sumamente desprestigiados y si hay la errática idea de que apoyando posiciones de Donald Trump vamos a poder avanzar, me parece que el costo va a ser muy elevado para el PRI”.

