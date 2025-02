PERFIL ¬ ¿Quién es Friedrich Merz? 8 IDEAS sobre el polémico futuro Canciller alemán

THE CONVERSATION

Friedrich Merz, quien se perfila como el próximo sucesor del Canciller alemán Olaf Scholz, ahora tendrá que encabezar las negociaciones para formar un Gobierno de coalición.

Por Ed Turner

Profesor de Política, codirector del Centro Aston para Europa, Universidad de Aston

Madrid, 24 de febrero (TheConversation).- Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), será con toda probabilidad el próximo Canciller de Alemania después de que su partido fuera el más votado en las elecciones del domingo 23 de febrero, seguido de la Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha, que obtuvo su mejor resultado en unas elecciones federales.

Merz tendrá que formar un Gobierno de coalición, lo que implicará duras negociaciones, pero se espera que los líderes europeos lo traten como un “Canciller en espera”. Aquí hay ocho cosas que debemos saber sobre el hombre que está a punto de ocupar uno de los cargos políticos más importantes de Europa.

1. Está llevando a su partido más a la derecha

Lo primero que hay que saber de Merz es que él y la excanciller Angela Merkel fueron durante mucho tiempo rivales y compañeros de formación. A principios de la década de 2000, después de que Merkel se convirtiera en líder de la CDU, destituyó a Merz de su cargo de líder parlamentario del partido y asumió ella misma el cargo.

Merkel nunca nombró a Merz Ministro y, de hecho, éste decidió no presentarse de nuevo al Parlamento en 2009, ya que había empezado a centrarse en sus diversos intereses en el sector privado (como abogado, pero también como miembro del consejo de administración de una empresa). Merz criticó la decisión de Merkel de desplazar a la CDU hacia el centro y le preocupaba que eso abriera espacio para que se moviera el AfD.

Cuando Merz se convirtió en líder del partido en 2022, comenzó a reescribir el programa del partido en una dirección mucho más conservadora.

2. Es un liberal económico

Merz tiene una visión económica muy diferente a la de Merkel, al menos en los últimos años de su Cancillería. En 2003, abogó por una simplificación radical de las normas fiscales de Alemania, de modo que se pudiera calcular la declaración de la renta en el reverso de un posavasos.

El manifiesto de su partido para 2025 abogaba por la desregulación y los recortes fiscales para impulsar el lento crecimiento de Alemania. Merz argumentó que parte de esto debería financiarse aplicando más condiciones a los beneficiarios de la asistencia social, con una suspensión completa de las prestaciones para los beneficiarios que se negaran a aceptar cualquier forma de trabajo. En 2024, también dijo que haría “todo” lo posible para evitar que la UE asumiera una deuda común.

3. Es un conservador social

En su juventud, Merz perteneció al movimiento juvenil católico. Tiene un historial de votos en contra del aborto y ha hecho algunos comentarios incómodos sobre la homosexualidad, diciendo de Klaus Wowereit, un Alcalde gay de Berlín: “No me importa mientras no se acerque a mí”. En un comentario extraño, una vez se refirió a su esposa e hijas como prueba de que no tenía ningún problema con las mujeres. En un debate televisivo con Scholz, se le preguntó a Merz sobre el reconocimiento de Donald Trump de solo dos géneros, y reaccionó: "Se puede entender su postura".

En 2000, Merz habló de una Leitkultur alemana (en sentido amplio, “cultura líder”, en contraposición al “multiculturalismo”), un término que ahora es de uso común en la CDU de Merz.

4. Es un transatlantacista

De 2009 a 2019, Merz presidió el Puente Atlántico, una destacada organización alemana dedicada a fortalecer las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Es un transatlantacista por instinto y recientemente envió una nota escrita a mano a Donald Trump felicitándolo por su elección, señalando su “fuerte mandato de liderazgo”. Sin embargo, en una declaración la noche de las elecciones, Merz prometió “lograr la independencia” de Estados Unidos y reconoció que Trump es “en gran medida indiferente” al destino de Europa.

5. Es proeuropeo

Con algunas salvedades (por ejemplo, en torno a la deuda común y la cooperación en materia de refugiados), Merz es proeuropeo. Fue miembro del Parlamento Europeo entre 1989 y 1994, y ha dejado claro que una cooperación europea más estrecha es una parte esencial de la respuesta de Europa a Trump.

También ha remendado las relaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (con quien, como aliado de Merkel y liberal de la CDU, tenía poca sintonía), y ve potencial en la cooperación con ella y con Manfred Weber, político de la CSU y líder de los eurodiputados de centro-derecha del Parlamento Europeo.

Merz también se ha comprometido a visitar Varsovia y París para reconstruir las relaciones tras un período difícil bajo Scholz.

6. Sus tratos con la extrema derecha han sido controvertidos

Merz ha sido constantemente inconsistente en lo que respecta a las relaciones con la AfD. En 2023, reflexionó sobre la posibilidad de cooperación a nivel local, señalando que “estamos obligados a reconocer las elecciones democráticas”, antes de dar marcha atrás.

En noviembre de 2024, Merz dijo que él y su partido no intentarían aprobar leyes en el Parlamento nacional si eso significaba depender de los votos de la AfD para hacerlo. Pero conmocionó a la nación en enero de 2025 cuando hizo precisamente eso: impulsar un plan de migración de línea dura con el apoyo de la AfD.

El cambio de actitud le valió las críticas de su némesis, Merkel, aunque eso no es algo que probablemente le haya preocupado en exceso.

7. Se verá acorralado por la política de coalición

Merz tendrá que llegar a un acuerdo con otros partidos para poder gobernar. Esto hará que su programa estrella de recortes fiscales sea difícil de lograr, ya que los recortes en el gasto social o climático serían un anatema para todos los posibles socios de coalición.

Los demás partidos de Alemania quieren que Merz reconsidere el “freno de deuda” de Alemania, las normas constitucionales que restringen el endeudamiento del Gobierno. Estará aún más presionado para hacerlo, dado el amplio consenso sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa.

Quizás se necesite un halcón fiscal conservador para reunir las dos terceras partes de la mayoría necesaria en ambas cámaras del Parlamento para el cambio.

8. Le gustaría visitar… ¿el Tíbet?

Por último, entre las escasas informaciones que se han publicado sobre los pasatiempos de Merz, una entrevista informal del verano pasado nos reveló que le gusta la música clásica moderna y Beethoven, y que espera visitar algún día el Tíbet.

Pero las vacaciones están lejos de sus prioridades en este momento. En Europa existe un fuerte deseo de que Alemania vuelva a desempeñar un papel de liderazgo más activo. En un momento en el que Trump se está alejando ruidosamente de subrayar la seguridad europea y apoyar a Ucrania, Merz es muy consciente del vacío que se está abriendo y está decidido a que Alemania, con sus aliados europeos (incluido el Reino Unido), dé un paso adelante.

