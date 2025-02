El futuro Canciller alemán reclama a Musk y Trump; los acusa de intervenir como Putin

En una entrevista televisiva, Merz cuestionó el papel de Washington en los asuntos europeos y advirtió sobre el futuro incierto de la OTAN. También comparó la injerencia de Trump con la de Rusia en las elecciones alemanas.

Sus declaraciones llegaron luego de que Trump felicitara el triunfo conservador en Alemania y lo comparara con su éxito en Estados Unidos.

Friedrich Merz says as Germany's next chancellor he'll prioritize European strength and unity in the face of the Trump administration's complacence over European security. pic.twitter.com/rq4IqyAOAL

