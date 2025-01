Musk participa a larga distancia en un mitin del partido ultraderechista alemán AfD

Ciudad de México, 25 de enero (DW).- El multimillonario Elon Musk dio su apoyo este sábado por videoconferencia al partido de extrema derecha AfD en un mitin en Alemania, en plena polémica tras su controvertido gesto durante la posesión de Donald Trump, comparado con el saludo nazi.

El dueño de X reiteró su apoyo a AfD que encarna, según él, "la mejor esperanza para Alemania", ante los aplausos del público. En su intervención elogió a la "nación alemana" que tiene "miles de años”. El emperador romano Julio Cesar ya estuvo "impresionado" por la voluntad de combate de las tribus germánicas, dijo Musk en su intervención.

This photo of Musk speaking at the AfD rally has an interesting composition.

I'm sure the AFP photographer had fun. pic.twitter.com/o45NUSITKu

