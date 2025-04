¿Caerá el mundo en recesión? El Tesoro de EU dice que no, analistas afirman que sí

Ciudad de México/Washington/Bruselas, 6 de abril (SinEmbargo/Europa Press).– El Secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, dijo este domingo que el Presidente Donald Trump no tiene “intención de revertir su nueva política arancelaria hasta que no vea qué ofrece la comunidad internacional” que ha recibido el impacto de los nuevos gravámenes. Bessent descartó la posibilidad de que esta nueva realidad conduzca a una recesión.

“Este es un problema de seguridad nacional, que vimos durante esa época con su impacto en nuestras cadenas de suministro, y el Presidente Trump ha decidido que no podemos correr el riesgo de estar dependiendo de países extranjeros para nuestros medicamentos cruciales, semiconductores y envíos”, declaró.

The data is on our side. President Trump's plan will reindustrialize the United States, revitalize the private sector and raise wages for hardworking Americans.pic.twitter.com/8pLTNtETSF

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) April 6, 2025