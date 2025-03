ENTREVISTA ¬ Los 29 capos nunca dejarán la cárcel, se quedaron sin poder: Mike Vigil

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, afirmó que los 29 narcotraficantes que fueron entregados al Gobierno de Estados Unidos nunca dejarán la cárcel y se han quedado sin poder, pues allá, dijo, no tienen acceso a la estructura criminal.

En entrevista para el programa "Noticias a las dos" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mike Vigil señaló que estos delincuentes ya no podrán amenazar ni sobornar a nadie en territorio estadounidense.

"Lo que temen estos narcotraficantes es la extradición porque allá no tienen acceso a la estructura criminal, entonces no pueden sobornar, no pueden amenazar. Ahora ya no van a poder hacer nada y por eso yo creo que si son condenados muchos de ellos nunca van a salir de la cárcel como Rafael Caro Quintero".