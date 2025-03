EnVivo ¬ La Conago rechaza los aranceles de Trump y expresa su respaldo a Sheinbaum

9:59AM ¬ LA CONAGO RECHAZA ARANCELES Y RESPALDA A SHEINBAUM

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) rechazó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, pues afirmó que se trata de "una medida que afecta el comercio, la inversión y el empleo en ambos países".

8:30AM ¬ SHEINBAUM TIENE PACTADA UNA LLAMADA CON TRUMP

Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta semana tiene pactada una llamada con Donald Trump, la cual podría concretarse el próximo jueves. "Entonces vamos a esperar también. De todas maneras si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que llegamos al Gobierno, el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo", añadió en su conferencia de prensa matutina.

8:10AM ¬ CLAUDIA LLAMA A PAISANOS A ENVIAR CARTAS A WASHINGTON

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado esta mañana a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos a que envíen cartas al Gobierno de Donald Trump y a sus congresistas para hablar de las afectaciones que tendrán los aranceles para ambos países.

"¿A quién va a afectar más? A los estadounidenses. Porque necesariamente -porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación- pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. ¿Qué decimos nosotros? Al revés. Deberíamos de estar promoviendo mayor integración económica, que nos permita competir con Asia, porque juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos. No es sólo que todo se vaya a producir allá. No es tan sencillo", dijo. -SinEmbargo