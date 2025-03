Entrevista ¬ EU tiene intereses, no amigos; México debe replantearse su futuro: Meyer

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses los cuales antepondrá ante cualquier situación, por ende, dijo, México deberá replantearse su futuro y buscar su propio beneficio.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el académico mencionó que existe la posibilidad de que Trump no imponga aranceles del 25 por ciento a México, tal y como ha amenazado en repetidas ocasiones, sin embargo, dijo, sí implementaría alguna otra medida contra nuestro país pues ya no puede echarse para atrás.

"¿Cómo es que sobrevivió AMLO?, porque Andrés Manuel es el líder de izquierda que revienta a Trump, López Obrador se fue a meter a la boca del lobo en Washington y salió ileso, cosa que Trudeau no pudo hacer ni de chiste. Hasta ahorita hemos pasado bien la prueba. La pregunta inicial es ¿van a poner el 25 por ciento? Puede que no, pero sí van a imponer algo porque ya se acercó demasiado, ya no puede echarse para atrás. Nos va a ir mal de todas maneras con Trump, el liderazgo mexicano se ha comportado de una manera completamente distinta al de Canadá, eso tenemos que reconocérselo a Claudia Sheinbaum, pero de que nos salvemos entonces ahí tenemos que razonar de otra manera. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses y nosotros nos clavamos con el Tratado de Libre Comercio".