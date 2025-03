ENTREVISTA ¬ GN sabía de rancho; Alfaro no reportó desaparecidos desde 2022: exrector

En entrevista con "Los Periodistas", el exrector de la UdG recalcó que tanto la Guardia Nacional, así como autoridades federales y estatales tenían conocimiento de lo que había en el rancho pero decidieron ocultar la información. Dijo que ahora que la noticia ha salido a la luz se culpan unos a otros.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Víctor Manuel González Romero, exrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UdG), afirmó que la Guardia Nacional tenía conocimiento de que el lote ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el cual fue asegurado en septiembre de 2014, era utilizado como campo de reclutamiento y exterminio por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, señaló que el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de dicha entidad, dejó de reportar a las personas desaparecidas desde 2022 argumentando errores en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En entrevista con "Los Periodistas", González Romero aseguró que es poco creíble la versión de que los elementos de la Guardia Nacional que participaron en el aseguramiento del predio no se percataran de que en el lugar había cientos de pares de zapatos, ropa y objetos personales de las personas que ahí eran asesinadas.

"No podía haber pasado desapercibido, tan no pasó desapercibido que en septiembre la Guardia Nacional incautó el lugar y de septiembre a marzo 5 no se hizo nada. En marzo 5 los colectivos de búsqueda son quienes encontraron esto que ahora está apareciendo en las noticias. A mí me da pena ver cómo las autoridades se pasan la bolita".

El exrector de la UdG recalcó que además de la Guardia Nacional, autoridades federales y estatales tenían conocimiento de lo que había en el rancho. Ahora, que la información ha salido a la luz, dijo, han empezado a "echarse la bolita".

"La Guardia Nacional, hasta donde yo entiendo, es Federal, ellos sabían de esto, desde septiembre lo incautaron. Detuvieron a 10 personas supuestamente por estar ligados al crimen organizado entonces sí sabían de seguro las autoridades estatales que participaron, me imagino que las municipales también, pero las federales por supuesto que sabían, pero nada más se pasan la bolita".

Ubicado a aproximadamente una hora de Guadalajara, Jalisco, el presunto campo de exterminio ya había sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional, en septiembre de 2024, pero las autoridades no reportaran ningún crematorio o fosa, ni tampoco todos los hallazgos que están saliendo a la luz en este momento.

Aunque durante el aseguramiento que hizo la Guardia Nacional fueron rescatadas dos personas con vida, y se detuvo a 10 hombres, además de que localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados, el entonces Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, rechazó que existiera cualquier indicio de fosas o crematorios.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que fueron los que reportaron el hallazgo, han señalado que decidieron acudir a este lugar debido a la gran cantidad de mensajes y llamadas anónimas que recibieron.

A pesar de que el predio había sido asegurado por la Fiscalía de Jalisco, este se encontraba abandonado y sin ningún indicio de que la dependencia hubiese realizado algún tipo de trabajo en el lugar.

"Es increíble que no hayan visto los 400 pares de zapatos, que no los hayan visto en septiembre, es increíble que no hayan visto el altar a la Santa muerte donde fueron encontrados los crematorios", señaló González Romero.

Alfaro ocultó cifras de desaparecidos

El exrector de la UdG destacó que durante la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez el estado de Jalisco dejó de reportar al Registro Nacional de desaparecidos.

"No reportó los datos y no pasó nada. La razón que dieron es que estaba muy mal el registro nacional y que iban a hacer el propio".

Señaló que la omisión de Alfaro representa un problema grave debido a que Jalisco ocupa el primer lugar en todo el país de personas desaparecidas no localizadas.

"Representa un indicador de lo que está pasando en el país donde las desapariciones están en niveles altísimos y Jalisco desgraciadamente no es la excepción, es el ejemplo, Jalisco es la entidad que tiene mas personas desaparecidas sin localizar. El Registro Nacional de personas desaparecidas no tiene datos de Jalisco desde 2022, en marzo de 2022 el estado de Jalisco decidió no reportar a la base de datos nacional presuntamente porque decían que estaba mal la base dejaron de reportar. Las autoridades de Jalisco no han reportado en tres años y no pasa nada".

Víctor Manuel González Romero indicó que Enrique Alfaro estaba en contra de que se dieran a conocer este tipo de noticas, pues pensaba que se generaba una imagen negativa de Jalisco.

"Estoy seguro de que él sabía mucho de lo que sé yo, mucho mas de lo que sabe cualquier ciudadano común. Él sabía, no le gustaba que se dieran a conocer estas noticias porque según él esto hacía que se viera mal el estado de Jalisco incluso decía que quienes daban a conocer estas noticas querían que le fuera mal a Jalisco".

