Las muertes por el terremoto en Birmania se elevan a mil 700; OMS envía suministros

Francia, 30 de marzo (Radio Francia Internacional).- El balance del violento terremoto del viernes todavía es muy incierto. Este domingo, dos días después del sismo, los servicios de emergencia intentan buscar sobrevivientes sepultados bajo las “montañas” de destrucción y socorrer a las víctimas a pesar de la escasez de material médico.

A pesar de que la ayuda internacional va llegando progresivamente, se teme que el número de muertos siga aumentando en Birmania, donde gran parte de la población vive a lo largo de la falla de Sagaing, donde confluyen las placas Índica y Euroasiática.

La situación se hace aún más complicada porque el conflicto civil que se prolonga desde el golpe de Estado de 2021 ha diezmado el sistema sanitario, exponiendo al país a una grave crisis.

El terremoto de 7.7 de magnitud, que se produjo a mediodía (hora local) del viernes, fue seguido unos minutos más tarde por un temblor de 6.7 grados. Desde entonces, se han seguido sintiendo réplicas, que aún se percibían el domingo por la mañana, lo que ha agravado la angustia de los residentes.

La junta birmana declaró el domingo que el terremoto había dejado en el país mil 700 muertos, tres mil 400 heridos y 300 desaparecidos, pero sigue siendo difícil evaluar con precisión la magnitud del desastre en este país aislado y fracturado, donde los generales luchan contra decenas de grupos armados en varias regiones.

Hay un 35 por ciento de probabilidades de que el número de muertos oscile entre 10 mil y 100 mil personas, según el modelo de previsión del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, cercana al epicentro, el sismo provocó el derrumbe de bloques de apartamentos y puentes, y agrietó las carreteras.

Los organismos internacionales han advertido que Birmania no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud.

Antes del terremoto, Naciones Unidas calculaba que 15 millones de birmanos, alrededor de un tercio de la población, estarían en riesgo de inanición en 2025.

La ONU advirtió el sábado que una "grave escasez" de suministros médicos estaba socavando la asistencia desplegada sobre el terreno, señalando que a los socorristas les faltaban especialmente "kits de trauma", bolsas de sangre, productos anestésicos y ciertos medicamentos esenciales.

Las operaciones de rescate se complican aún más por los daños sufridos por hospitales y otros centros sanitarios, así como por las carreteras y las redes de comunicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que había enviado casi tres toneladas de suministros médicos a los hospitales de Mandalay y Naypyidaw, donde se está tratando a miles de heridos.

Los países de la región han respondido a la petición de ayuda del líder de la junta, Min Aung Hlaing, una medida poco habitual en el Gobierno militar, que en el pasado se ha mostrado reacio a solicitar este tipo de ayuda en caso de catástrofe natural.

Myanmar earthquake situation report highlights the soaring health needs and how WHO is responding.

⬇️⬇️⬇️https://t.co/pIeUwY9eDS

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2025