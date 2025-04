Washington condena promoción a “El Mencho”. Confirma que retiró visas a banda musical

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó la revocación de las visas de los integrantes de la banda musical mexicana Los Alegres del Barranco tras dos conciertos recientes en México, donde la agrupación proyectó imágenes que enaltecían a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Landau, quien previamente se desempeñó como Embajador de Estados Unidos en México, compartió un video del reciente evento en su cuenta de X, acompañado del mensaje: "Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. El grupo mexicano Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al narco ‘El Mencho’ —líder del sangriento cártel CJNG— en un concierto reciente en México”.

El funcionario estadounidense también destacó que la administración Trump se toma muy en serio la responsabilidad de regular el acceso de extranjeros a su territorio, y afirmó que "el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo". Y añadió: "No vamos a extender la alfombra roja a quienes ensalzan a criminales y terroristas".

I’m a firm believer in freedom of expression, but that doesn’t mean that expression should be free of consequences. A Mexican band, “Los Alegres del Barranco,” portrayed images glorifying drug kingpin “El Mencho” — head of the grotesquely violent CJNG cartel — at a recent concert… pic.twitter.com/neSIib7EC4

— Deputy Secretary Christopher Landau (@DeputySecState) April 2, 2025