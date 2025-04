INE y TEPJF cortarán las manzanas podridas en el Poder Judicial, dice Ernestina Godoy

Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que “sin duda", el Poder Judicial que está próximo a elegirse será mejor que el que se va.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- “No vamos a permitir que [un pequeño grupo de candidatos quienes son señalados por irregularidades] ni manche ni tizne, se tiene que decir de manera muy clara quiénes son [las manzanas podridas que quieren colarse al Poder Judicial]”, sostuvo Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

En entrevista para el programa Los Periodistas, que se transmite todos los domingos por Canal 11, Godoy hablo sobre lo que se espera de la próxima elección del Poder Judicial, en la que, dijo, participarán alrededor de siete mil aspirantes, para poco más de cuatro mil cargos, entre los que se habla aproximadamente 20 candidatos que tienen antecedentes de irregularidades.

Ante esta situación, la Consejera señaló que serán instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las encargadas de deslindar responsabilidades y de determinar las acciones procedentes en estos casos, con el propósito de que no se delegitime la elección del próximo 1 de junio.

"Son más de siete mil personas qué están como candidatos, para cuatro mil y tantos cargos, y se habla de 20, probablemente, casos, 20, 18, 19, 21. Hay que analizar, hay que ver bien quiénes son y desde luego que el INE y el Tribunal tendrán que tomar cartas en el asunto si es que hubo, que se colaron indebidamente personas", dijo.

"Lo ideal es que no se deslegitime la elección, que es extraordinaria por un grupo que puede ser, yo no descarto, pero a compararción es realmente mínimo, pero no hay que dejarlo”, añadió Godoy, quien aseguró que el Poder Judicial que se va a elegir, va a ser mejor que el que se va. “Sin duda [será mejor] porque ha sido un proceso muy meticuloso para decidir quiénes van a la boleta", dijo.

Explicó que se trató de "una convocatoria con requisitos muy claros, muy definidos, se formaron comités de evaluación, que cada poder lo formó, pero eran personalidades independientes". En este sentido, la exfiscal capitalina destacó el trabajo profesional e independiente de los comités, así como como la trayectoria de la mayoría de los candidatos.

"Yo vi de cerca el trabajo que hizo el comité del Poder Ejecutivo (...) con mucho profesionalismo y después lo mandan al Senado y el Senado insacula de manera pública, de manera abierta (...) pero ya con una evaluación previa. Entonces, ya quienes están ahí son abogadas, abogados con buena fama pública, que tienen un determinado promedio, que tuvieron cartas hasta de sus vecinos”, enfatiozó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/