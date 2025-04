"Que nada quede en la oscuridad": CSP sobre caso Teuchitlán; escucharán a buscadoras

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que su Gobierno seguirá escuchando a las madres buscadoras, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que "no hay una sola prueba que acredite" al Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, como un sitio de cremación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal se comprometió a que las autoridades se acerquen con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco para sumar su visión y que sean coadyuvantes a las investigaciones que realiza la FGR sobre el caso Teuchitlán.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a familiares, a madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, y se clarifique, para que no quede duda. Lo importante es la vedad, que no haya nada que quede en la oscuridad como si estuviera tapando algo. Tiene que salir la vedad”, manifestó en "la mañanera del pueblo".