Muchos cargos y retos: La GUÍA hacia la histórica primera elección judicial en México

El domingo 1 de junio se realizarán las primeras elecciones judiciales de la historia de México que no sólo son inéditas por los cargos a elegir, si no por la cantidad de boletas que se distribuirán para este ejercicio y los pendientes como garantizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó desde esta semana los primeros 5 mil 580 votos a lo largo del país para la elección judicial. Se trata de personas imposibilitadas por alguna incapacidad física para acudir a las casillas el próximo domingo, así como personas cuidadoras. Con ello, la primera elección de integrantes del Poder Judicial en México arrancó esta semana, a la par de que autoridades electorales llaman a participar y a frenar la difusión de acordeones para influir en el voto de la población.

Los votos anticipados, que representan el 90.25 por ciento de las personas que cumplieron con los requisitos para participar en esta modalidad, permanecerán resguardados por los consejos distritales hasta el 1 de junio, cuando iniciará escrutinio y cómputo, de acuerdo a lo que informó el INE desde el lunes 26 de mayo.

La mayor parte de estos votos anticipados provienen de la Ciudad de México (497), Estado de México (378), Veracruz (306), le siguen Aguascalientes (266), Nuevo León (255), Jalisco (249), Chiapas (215), Sonora (212) y Guerrero (201).

Este 29 de mayo, con el inicio de la veda electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una medida cautelar contra el uso de acordeones, esto luego de días en los que ciudadanos han reportado en redes sociales el reparto de volantes donde se invitra votar por ciertos candidatos a juzgadores a nivel local y federal.

Al tomar esta decisión, el INE destacó que debe prohibirse “cualquier otra publicación que contengan ejercicios o formas de votar en favor de ciertas candidaturas”. La denuncia inició por una queja presentada contra la página vota.sireson.com en donde se mencionan números por los que la gente debe votar en cada cargo para el Poder Judicial.

La Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que entre los principales retos de esta jornada electoral está el reparto y difusión de estos acordeones, así como el llamado de distintos políticos a no participar en la elección, enfatizó que ambas acciones en el proceso de veda electoral constituyen delitos.

“Sin duda alguna estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo ya representa un reto para el INE, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar, eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el Consejero Arturo Castillo: Aquellos que coaccionen o induzcan el voto en la casilla electoral, así como los que intenten inhibir, están cometiendo un delito electoral. A los que en este momento intentarían o tienen previsto seguir circulando estos guías de votación denominadas acordeones, los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales, pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar”, planteó durante la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

La Consejera Taddei agregó: “Ninguna, ni una sola de las indicaciones que nos llegue por cualquier lado, por conocidos por compañeros por familiares debemos de hacer caso irrestricto confío plenamente en la inteligencia de cada uno de los votantes que acudiremos y que de manera personal estaremos tomando esa decisión”.

Desde la semana pasada el INE inició dos procedimientos especiales sancionadores por denuncias de casos de reparto de acordeones de servidores públicos en Nuevo León y la Ciudad de México. También se abrieron cuadernos auxiliares por deslindes que recibieron de tres candidaturas y el instituto notificó a la FISEL de estos casos, mientras que la validez de los folletos reportados por la ciudadanía serán revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El INE también ha recordado que durante los tres días que dura la veda electoral está prohibido celebrar y difundir reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral. En este periodo también está prohibido publicar o difundir en cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión con el fin de conocer las preferencias electorales.

Los cargos a elegir

Esto son los cargos que la ciudadanía elegirá este 1 de junio en la elección judicial.

-Nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Dos cargos de magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.

-15 cargos de magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.

-Cinco cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

-464 magistraturas de circuito

-386 cargos de personas jueces de distrito.

En la elección de 2024 se disputaron 629 cargos federales, incluida la Presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías; mientras que se votó por 20 mil 79 cargos locales, entre ellas nueve gubernaturas y mil 98 diputaciones.

El INE ha detallado que en los procesos electorales de poderes Judiciales locales de este año se elegirán mil 800 cargos, para los que contenderán 4 mil 342 candidaturas.

Repartirán más boletas

La elección de este 1 de junio también se caracteriza porque también se imprimieron casi el doble de boletas. Desde el 30 de abril el INE inició la distribución de las 601 millones 987 mil 276 boletas que se utilizarán, mientras que en 2024 Talleres Gráficos de México imprimió 317 millones 324 mil 493 boletas para votar a nivel nacional, de las cuales 105 millones 774 mil 831 se destinaron para la elección presidencial, es decir, representa un incremento del 89.7 por ciento.

Pese a que se imprimieron más boletas para la elección judicial, en esta elección no habrá votaciones desde el extranjero. Y desde abril el INE informó que por falta de recursos y tiempo no habrá boletas en braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. Se trata de la primera vez que no habrá estas boletas desde 2003, cuando se implementaron por primera vez.

El Consejo General del INE determinó la “inviabilidad técnica y financiera” de implementar estas boletas, una decisión que en su momento fue calificada por consejeras como Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala como “una regresión”, aunque recordaron que la preparación de este proceso inició con un presupuesto deficiente y con un plazo de tiempo menor.

En esta primera elección judicial tampoco votarán personas privadas de la libertad sin sentencia, es decir, detenidas en la modalidad de prisión preventiva, como se realizó en la elección pasada y cómo se ha ensayado desde 2021 con una prueba piloto que el INE tuvo que poner en práctica después de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF de febrero de 2019 en la que se reconocer que las personas que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque las ampara el principio de presunción de inocencia.

La presentación de resultados

El INE ha detallado que no dará a conocer resultados oficiales la noche del 1 de junio, pero sí informará sobre el avance de los cómputos distritales en todo el país, para ello realizará un ejercicio para estimar el porcentaje de la participación ciudadana que estará asesorado especialistas que han participado en Conteos Rápidos Institucionales, y quienes determinaron una muestra de mil 644 casillas.

El instituto ha detallado que los cómputos distritales de las seis elecciones se llevarán a cabo del 1 al 10 de junio de 2025. Para las personas ministras de la SCJN será del 1 al 3 de junio; las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se contabilizarán del 3 al 4 de junio; los cómputos de las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF serán del 4 al 5 de junio.

Mientras que los cómputos para magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF están registrados para el 5 y 6 de junio; en el caso de las magistraturas de Circuito las fechas son del 6 al 8 de junio, y el conteo de los votos para las juezas y jueces de distrito tendrá lugar del 7 al 10 de junio.

Será el 12 de junio cuando se realizarán los Cómputos de Entidad Federativa, “los cuales consisten en validar los resultados que registraron los consejos distritales en el Sistema de Cómputos de cinco elecciones: de la SCJN, del TDJ, de la Sala Superior del TEPJF, de magistraturas de Circuito, así como de juezas y jueces de Distrito”, explicó el INE en un comunicado publicado a inicios de mes.

Esa fecha se realizarán los Cómputos de Circunscripción Plurinominal necesarios para validar los cómputos distritales de la elección de magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF. Y, finalmente, para el 15 de junio se realizarán los cómputos nacionales de las seis elecciones, las declaraciones de validez y la entrega de constancias de mayoría.