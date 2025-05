ENTREVISTA ¬ México tiene con Japón un entendimiento de más de 150 años: Sheffield

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Japón y México son terceros socios comerciales y a cuestas comparten una “complementariedad muy importante y un entendimiento de más de 150 años”, así como “una estructura histórica muy similar” que les permite mirarse en un mismo espejo de resiliencia, planteó el Senador morenista Ricardo Sheffield, autor de El país de enfrente (Ariel).

“Este libro lo empiezo a escribir en el 2023, cuando se me notifica que el Gobierno de Japón y el emperador me van a otorgar la Orden del Sol Naciente y al escribir la carta de aceptación y preparar mi discurso, que fue varios meses después, me pongo a retomar lecturas, que ya había realizado a través de los años y notas que tenía, y veo que hay material suficiente como para construirlo”, comentó en entrevista el Senador guanajuatense.