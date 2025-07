Una noticia falsa estalla en protestas violentas de radicales en comunidad española

“¡Saldrán cabezas rodando!”, fue una de las amenazas que se difundieron a través del canal de Telegram del grupo de ultraderecha Deport Them Now Spain, en el que se incitaron a los hechos violentos que tuvieron lugar en Torre Pacheco, en Murcia, España.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Con la consigna de “cazar” y “matar” a todos los migrantes, particularmente del norte de África, que lleguen a España, a quienes también calificaron con todo tipo de insultos, el grupo de ultraderecha Deport Them Now Spain (Deportarlos Ahora España, en español), que ha sido vinculado al partido ultraconservador Vox, habría instigado a los ataques que desde hace unos días tienen lugar en la localidad española de Torre Pacheco.

De acuerdo con información difundida por el diario El País, los radicales se organizaron a través de un canal en Telegram, el cual también sirve como escape para dejar salir su odio racial en contra de esa comunidad de migrantes, el cual tras los disturbios fue eliminado por la misma plataforma, pese a lo cual el medio español logró rescatar algunas conversaciones en las que los ultranacionalistas se ponían de acuerdo para ir a amedrentar a los migrantes de Torre Pacheco.

Sin embargo, las amenazas, con las que pretendían orillar a los migrantes africanos a esconderse en sus casas y que dejaran de acudir a áreas públicas, no fueron suficientes para algunos, quienes incitaban al asesinato de extranjeros, como un sujeto identificado como Carlos en el grupo Deport Them Now Spain, quien expresó: “Chacho, déjate de mandarlos a casa [como era el objetivo de algunos radicales], lo que quiero es mandarlos es a la caja de pino”.

La bronca que le echa esta vecina de Torre Pacheco a los putos nazis. Vaya reina. ♥️ pic.twitter.com/w0Xf5PVjMk — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@FUMATR0N) July 15, 2025

Ese mismo canal, al que enviaron decenas de imágenes de Adolfo Hitler, sirvió para que los radicales se pusieran de acuerdo para ir a cazar a los presuntos agresores del anciano, hecho que sólo fue un pretexto para arremeter en contra de toda la comunidad migrante proveniente de África, como los propios ultraderechistas expresan en los mensajes, quienes al no conocer a los responsables del ataque, propone atacar a cualquier migrante, bueno o malo.

“Yo es que le pegaría a todos”, dice uno de los ultraderechistas; “a pegar a todos”, confirmó uno más del grupo radical; Sean buenos o malos”, sostuvo otro; “directamente. Sin preguntar. Ellos no miran na. Nosotros tampoco”, dijo otro; “Y me iría de cacería”, expresó uno de los radicales; “¡Saldrán cabezas de moro rodando!”, amenazó uno más de los integrantes del Deport Them Now Spain.

Desde el pasado viernes 11 de julio, una serie de disturbios han tenido lugar en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia, España, lugar de residencia de una nutrida comunidad musulmana, quienes se convirtieron en el objetivo a atacar por parte de grupos de ultraderecha de ese país, los cuales utilizaron la agresión que días antes sufrió un hombre de la tercera edad, para justificar sus acciones xenofóbicas contra los migrantes.

Ese viernes por la noche, durante una manifestación pacífica que convocó Pedro Ángel Roca, Alcalde de Torre Pacheco, para protestar contra el ataque que sufrió el anciano, arribaron grupos de jóvenes radicales, quienes causaron destrozos a comercios y vehículos, propiedad de migrantes, además de agredir a éste sector de población con piedras y botellas. Los disturbios se extendieron hasta el sábado, particularmente en San Antonio.

Los ultraderechistas, a quienes, incluso, se les ha vinculado con el partido ultraconservador Vox, utilizaron las redes sociales para organizar acciones en contra de los migrantes provenientes del norte de África, a quienes también se les conoce como magrebíes, de los que gran parte se encuentran asentados en el barrio de San Antonio, hasta donde acudieron los xenófobos, muchos de ellos con el rostro cubierto y armados con palos.

Bajo la presunta justificación de cobrar venganza por el ataque que un hombre identificado como Domingo sufrió el pasado 9 de julio, por parte de tres sujetos –uno de los cuales sería extranjero–, los grupos españoles de ultraderecha, muchos de ellos originarios de Murcia, pero otros más de diversas partes de España, acudieron la noche del pasado 11 de julio a recorrer las calles de Torre Pacheco en busca de los agresores del anciano.

De acuerdo con el testimonio de Domingo, la agresión de la que fue víctima ocurrió ese martes por la mañana. El hombre habría estado dando su habitual paseo matutino por Torre Pacheco cuando fue interceptado por tres sujetos, uno de los cuales le habría gritado en un idioma que no conoce, otro hablaba por teléfono y el tercero se abalanzó contra él para golpearlo, según relató la víctima, quien señaló que no recordaba mucho del ataque, ya que fue muy rápido.

Las autoridades no han determinado el móvil exacto de la agresión, ya que el hombre atacado, de 68 años de edad, no fue despojado de ninguna de sus pertenencias, aunque una de las líneas de investigación que las autoridades españolas están manejado es la un posible reto viral, ya que al parecer los hechos fueron videograbados por los agresores para después publicar el ataque en redes sociales.

Y aunque la Guardia Civil sí logró capturar a los tres sujetos agresores de Domingo, el hecho fue utilizado por grupos de ultraderecha en España para incitar actos de odio contra toda la comunidad magrebí, sin distinción. Para ello, utilizaron canales como Telegram, en donde publicaron videos de ataques similares que hacían pasar por la agresión contra el anciano, quien los desmintió, aclarando que no es él.

Asimismo, en estas plataformas se difundieron las fotografías e identidades de cinco hombres, a quienes señalaron como los presuntos agresores, sin aportar pruebas para esta afirmación. También en Telegram, el canal llamado Deport Them Now Spain, integrado por españoles con ideales utranacionalistas, según información publicada por el medio ElDiario.es, convocó a “cazar” a los migrantes atacantes y a quienes intentaran encubrirlos.

Al grito de "moros hijos de puta" y "a vuestro país", consignó el medio BBC, los radicales atacaron la noche del viernes 11 de julio, a los pobladores del barrio San Antonio, quienes también se armaron para responder a las agresiones, que dejaron un saldo, hasta el momento, de cinco heridos. Mientras que las autoridades españolas reportaron que había 13 detenidos, entre ellos el líder del grupo ultraderechista que convocó el ataque contra los migrantes.

En redes sociales también se viralizaron imágenes del ataque que sufrió el restaurante Kebab, ubicado en Torre Pacheco, a manos de un grupo de ultranacionalistas, quienes, vestidos de negro, con cascos para proteger su identidad y con palos en las manos, ingresaron al establecimiento en donde destrozaron el mobiliario e intentaron golpear a los dueños del lugar, quienes lograron escapar por una puerta trasera, como ellos mismos han relatado a diversos medios.

🇪🇸 Un kebab de Torre Pacheco ha sido asaltado por un grupo de españoles. Los jóvenes iban vestidos de negro, con cascos y palos.@ULTIMA_HORA pic.twitter.com/k3tCbouTDj — ACCION POLICIAL (@com_accion) July 15, 2025

Tras el inicio de esta ola de ataques, el partido ultraderechista Vox intervino, pero no para tratar de calmar los ánimos, sino, por el contrario para azuzar más la xenofobia. En su perfil de Twitter, Santiago Abascal, dirigente de VOX, reposteó una nota local que se tituló “Varios españoles heridos por piedrazos en Torre Pacheco (Murcia) ante las revueltas causadas por inmigrantes magrebíes”, culpando a los migrantes de estos ataques.

Desde el inicio de los acontecimientos violentos en la localidad murciana, Abascal se ha dedicado a publicar tuits en los que continúan promoviendo el odio racial, exhortando a que se expulse de España a “los marroquíes que apalean a nuestros mayores por la calle”, exigiendo que “no quede uno sin deportar” y argumentando que el partido de ultraderecha no será “de la violencia importada promovida y tolerada”.

“No vamos a permitir que bandas de inmigrantes ilegales sigan sembrando el miedo en nuestras calles”, señala un mensaje de Vox Murcia, reposteado por Abascal, en el que se asegura que ese partido ultraconservador va a recuperar la seguridad de los barrios de Torre Pacheco, haciendo alusión, otra vez, al caso del anciano golpeado. Todo aquel que entre ilegal a España, se va”, sentencia el mensaje de Vox, a través de un video.

No obstante, las autoridades españolas dieron a conocer que iniciaron una carpeta de investigación en contra de José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia, a quien acusan de delitos de odio por los hechos suscitados en Torre Pacheco y tras declaraciones públicas que, en referencia a éstas revueltas, hizo el ultraderechista y que denunciaron los partidos Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón. No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE. 📢 ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 12, 2025

Aunque Antelo aseguró que "Vox nunca llama a la violencia contra nadie", la realidad es que el líder local ultraconservador, ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de odio en contra de los migrantes africanos y justificar las agresiones físicas, asegurando que no se trata de ultras quienes iniciaron los ataques contra la comunidad magrebí, sino de la propia población de Torre Pacheco que está hasta de la inseguridad y violencia que presuntamente ahí se vive.

A pesar de que los integrantes y simpatizantes de Vox, como el resto de los radicales, intentan justificar sus acciones racistas en contra de más de seis mil migrantes originarios de África, de un total de 40 mil habitantes, en Torre Pacheco, con el ataque al anciano, en el que sólo uno de los responsables al parecer es de origen magrebí, esta no es la primera vez que Vox se expresa en contra de la población migrante, ya que hace apenas unos días, propuso que se expulsaran a ocho millones de extranjeros que viven en España.

Fue Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido de ultraderecha, quien, el lunes 7 de julio, durante una rueda de prensa, propuso deportar a los migrantes, particularmente los que llegan del noroeste de África, como Marruecos, Argelia y Túnez, argumentando que estos sectores de la población amenazan con “desaparecer” la nación española.

Las declaraciones de la también Diputada tuvieron lugar al abordar el caso de un refugiado originario de la República de Mali, quien es acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer de 21 años, hechos por los que el partido ultraderechista anunció que presentaría una serie de iniciativas y que sirvieron para sostener la idea ultranacionalista de que la llegada de extranjeros está amenazando la identidad española.

🗳️ VOX SÍ quiere que los españoles elijan: - O las fronteras abiertas del bipartidismo.

- O las deportaciones masivas de ilegales y legales delincuentes.#ReferéndumInmigraciónYA 🔃 REPOSTEA y FIRMA: https://t.co/8fV3kgme6b pic.twitter.com/AWMlnGwb25 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 15, 2025

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.