CLOSE UP ¬ Mamdani: el socialista demócrata y migrante que busca gobernar Nueva York

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Zohran Mamdani se ha vuelto todo un fenómeno político dentro y fuera de Nueva York. Este joven político de 33 años nacido en Uganda, pero de ascendencia india, llegó a EU a sus 7 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018. En días pasados contra todo pronóstico fue elegido como el candidato demócrata para la Alcaldía de Nueva York que se renovará en noviembre próximo.

Mamdani se asume a sí mismo como socialista demócrata. De hecho, ha obtenido el respaldo de algunos políticos que abrazan esta misma corriente, como el Senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Lo cierto es que su victoria en las primarias demócratas ha sido considerada una gran sorpresa política sobre todo porque venció al exgobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo.

Antes, durante y después de la campaña Mamdani ha hablado sobre la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos, de ahí que propone congelar las rentas, que los autobuses urbanos sean gratuitos, proporcionar guarderías públicas, aumentar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030 y crear supermercados municipales que compren y vendan a precios de mayorista.

Para financiar todo esto busca aumentar el impuesto de sociedades y gravar a los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año con una tasa fija del 2 por ciento. Medidas que tienen que pasar por el Gobierno y el Congreso de Nueva York.

A lo largo de la campaña, Zohran Mamdani destacó su identidad como inmigrante musulmán de ascendencia sudasiática. Un factor que ha sido empleado por los republicanos y sus detractores para ser objetivo de todo tipo de ataques. A eso se suma que Mamdani no ha rehuido criticar el genocidio palestino. The Washington Post indica que desde la noche de las elecciones, republicanos y grupos proisraelíes han revivido videos de Mamdani adoptando posturas propalestinas que sus críticos han tildado de antisemitas.

Más allá de las críticas políticas, Mamdani también enfrentó una avalancha de ataques islamófobos y preguntas infundadas sobre su estatus de ciudadanía, incluyendo las del representante Andrew Ogles (republicano por Tennessee), quien se refirió a Mamdani como "el pequeño Mahoma", exigió su deportación y solicitó al Departamento de Justicia que lo investigara.

No es la única ofensiva. La Senadora demócrata Kirsten Gillibrand afirmó en un programa de radio neoyorquino que los neoyorquinos judíos con los que habló están "alarmados" por las declaraciones públicas anteriores de Mamdani y que Mamdani debería denunciar la frase "globalizar la intifada".

No obstante, el mayor ataque que ha enfrentado ha provenido de Donald Trump, quien amenazó con arrestar a Mamdani si impide, como prometió, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York.

Durante una visita a un centro de detención temporal para migrantes en Florida, Trump afirmó: "Miren, no necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré con mucho cuidado en nombre de la nación". Mamdani emitió un comunicado en respuesta a los comentarios del presidente, calificándolos de ataque a la democracia y táctica de intimidación.

Mamdani es señalado por Trump y por medios como Fox News y The New York Post O como un “comunista” particularmente porque ha abogado por varias políticas destinadas a aliviar el alto coste de la vida de los neoyorquinos y afirmar que para hacerlo se gravará con una tasa fija del 2 por ciento a quienes ganan más de un millón de dólares al año.

"Cuando hablamos de mi política, me considero socialista demócrata, inspirado en gran medida por las palabras del Dr. [Martin Luther] King [Jr.] de hace décadas, quien dijo: 'Llámenlo democracia o llámenlo socialismo democrático. Tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país'", declaró Mamdani en una entrevista con el programa "Meet the Press" de la NBC.

A eso se suma que la organización Socialistas Demócratas de América fue clave en la plataforma electoral de Mamdani. El grupo se describe a sí mismo como “la organización socialista más grande de Estados Unidos”, como reseña The Washington Post, y sostiene que el capitalismo debe ser reemplazado por el socialismo democrático, “un sistema donde la gente común tenga voz real en nuestros lugares de trabajo, vecindarios y sociedad”.

El DSA también busca diferenciarse del socialismo asociado con el autoritarismo, afirmando: “Nuestra visión va más allá de la socialdemocracia histórica y deja atrás las visiones autoritarias del socialismo en el olvido”.

Eso ha llevado, como señala el Post, a los críticos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, han intentado confundir las opiniones políticas de Mamdani con el comunismo. También han intentado asociar a los defensores de las ideas socialistas dentro del Partido Demócrata con países socialistas autoritarios y económicamente devastados, como Venezuela.

Las críticas al socialismo no solo provienen de los republicanos. En 2023, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que "denunciaba los horrores del socialismo" con apoyo bipartidista, atacando "el socialismo en todas sus formas", pero sin mencionar específicamente al socialismo democrático. La medida nunca avanzó en el Senado.

Muchos demócratas prominentes también rechazan la etiqueta de socialista.

El expresidente Joe Biden se ha referido repetidamente a sí mismo como capitalista. La senadora Elizabeth Warren ha abogado por una mayor regulación del sistema económico, pero todavía se describe a sí misma como capitalista.

Al respecto, Ximena Bustamante una activista que radica en Nueva York afirmó en entrevista con SinEmbargo que Zohran Mamdani, era prácticamente un desconocido para la mayoría de la gente en la ciudad.

"La primaria era básicamente David contra Goliat, Zohran empezó con un reconocimiento del 1% que son estas encuestas que se hacen para saber si la gente conoce el nombre de un político y pues él ya era representante de la Asamblea Estatal para el área de Astoria y de Long Island City, pero a nivel ciudad realmente era un desconocido".

La activista mencionó que a diferencia de otros candidatos, que recibieron millones de dólares para su campaña, Zohran Mamdani logró hacer una campaña exitosa con apenas 6 millones de dólares.

"En el caso en el caso de Zohran, él gasto 6 millones de dólares por parte de los fondos institucionales que le correspondían a su campaña, pero tan solo recibió 1.8 millones por parte de comités independientes de financiamiento. Entonces, esto nos muestra que la arena estaba completamente desbalanceada. ¿cómo es que dada dado ese contexto podemos entender el triunfo de Zohran?

Me parece que uno de los elementos importantes es hablar de la estrategia territorial de la campaña".

Ximena Bustamante indicó que el éxito de Zohran se basó en atraer a miles de personas que terminarían apoyando su campaña como voluntarios.

"Se calcula más o menos que los voluntarios repetidos, es decir, gente que no solo fue una vez, sino que hizo, como se llama aquí, canvassing que es básicamente ir puerta por puerta tocando y hablando con el electorado sobre las propuestas de él o la candidata, aproximadamente 30 mil personas fueron parte de esta estrategia territorial de alcance. Me parece que esto es esencial, o sea, entender el papel de los socialistas democráticos de América y cómo a partir de este músculo que ya se había venido ejercitando desde hace varios años fue posible lanzar una campaña de esta envergadura".

De rapero a político

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda. Es hijo de Mahmood Mamdani, un conocido comentarista político y profesor universitario especializado en ciencias políticas y estudios africanos y de Mira Nair, una aclamada directora de cine que creció en la India y posteriormente emigró a Estados Unidos, una de las siete mujeres que han logrado el León de Oro de Venecia.

Un episodio pocas veces narrado se dio en 2016 cuando Mira Nair dirigió la película de Disney, Queen of Katwe. En esta producción Zohran Mamdani fue supervisor musical y junto a su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein, conocido como el rapero HAB, crearon la banda sonora de la película, Mamdani lo hizo bajo su nombre musical Mr. Cardamom.

Ciertamente antes de convertirse en una figura destacada para los progresistas neoyorquinos, Mamdani fue consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y también rapero, primero como Young Cardamom y luego como Mr. Cardamom, como reseña la revista Rolling Stone.

Mamdani rapeó en público por primera vez cuando se postulaba a la vicepresidencia como estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx. En 2015, adoptó oficialmente el nombre musical Young Cardamom y colaboró ​​con su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein.

“En 2016, lanzaron un EP de seis canciones titulado Sidda Mukyaalo, que mostraba indicios de la agudeza política que ahora define la plataforma populista y económica de Mamdani para la alcaldía. Ese año, en una entrevista con OkayAfrica, Cardamom reveló que el título del álbum es la traducción al lugandés de "sin retorno al pueblo". Declaró al medio: "No puedo volver al pueblo porque, como ugandés asiático, simplemente no tengo ningún pueblo. La ciudad es todo lo que tengo"”, recupera The Rolling Stone.

Ese mismo EP cargado de crítica social también capta por qué Mamdani se ha convertido en un candidato emocionante en las primarias demócratas de la ciudad de Nueva York.

A principios de junio, Mamdani contó en Hot 97, la principal emisora ​​de radio de hip-hop de Nueva York, que se inició en la política al seguir los pasos de Himanshu Suri, un rapero criado en Queens y cofundador de los grupos Das Racist y Swet Shop Boys.

Suri, más conocido como Heems, creció con Ali Najmi, aspirante a concejal de Queens y había estado haciendo campaña a favor de su amigo de la infancia. “De hecho, me involucré en la política local porque conseguí un ejemplar del Village Voice en 2015, donde vi que Heems, uno de mis raperos favoritos, apoyaba a su amigo de la infancia”, dijo Mamdani a la emisora ​​de radio, antes de hacer una pausa.

No es de extrañar, por lo mismo, que cuando anunció su candidatura a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea de Nueva York, era visto como un legislador estatal con un currículum escaso y desconocido para la mayoría de los neoyorquinos.

Eso ha cambiado ahora que se ha convertido en el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía, tras ganar a varios candidatos más conocidos y experimentados que tenían profundas relaciones con los votantes de toda la ciudad de Nueva York, como Cuomo, el exgobernador de Nueva York.

La campaña de Mamdani se centró intensamente en la difícil situación de los neoyorquinos de clase trabajadora que luchan contra la crisis de asequibilidad de la ciudad de Nueva York, sobre todo los costos desorbitados de la vivienda y el cuidado de los niños.

The New York Times, que ha atacado a Mamdani antes y durante la campaña, señala que al llegar a la Asamblea Estatal en 2020 Mamdani venció a un titular de cuatro mandatos en unas reñidas primarias y se unió a un pequeño grupo de legisladores en Albany que formaban parte de la sección neoyorquina de los Socialistas Democráticos de América.

“Su agenda en Albany era un reflejo de las prioridades de su campaña, pero de los veintitantos proyectos de ley que Mamdani ha presentado en más de cuatro años en Albany, solo se han convertido en ley tres temas relativamente menores”, refiere el medio.

De hecho, en Albany, fue uno de los miembros más jóvenes de la Legislatura. De ser elegido alcalde, sería, a sus 34 años, el dirigente más joven de la ciudad desde 1917, cuando John Purroy Mitchel, un reformista conocido como el “Niño Alcalde”, fue elegido y ejerció un mandato, destaca el Times.

Al respecto, Ximena Bustamante menciona que uno de los ejes de la campaña de Zohran es impulsar la asequibilidad a través de distintas políticas.

"Es importante señalar que en general la plataforma plantea una ciudad vivible y asequible, porque en la ciudad de Nueva York durante la pandemia hubo una baja de rentas porque mucha gente se fue, pero después de la pandemia en los últimos 2 años las rentas se han duplicado en promedio el precio, hemos estado viviendo una inflación tremenda, entonces el costo de la vida es inmanejable. Entonces uno de los ejes de la campaña de Zohran es la asequibilidad a través de algunas de las políticas: congelar la renta para las personas que tienen alquileres estabilizados, la creación de más unidades de vivienda asequible que están estabilizadas, el cuidado de niños universal, los buses rápidos y gratis, las tiendas de alimentos".

La activista destacó que parte del éxito de Zohran se debe a que las políticas tienen una visión universal, pues dijo, reúne a todos los sectores de la sociedad y no excluye a nadie.

"Todas estas son políticas que tienen una visión de lo universal. Es decir, son políticas universales para todos. Creo que esa visión universalista ha estado en el corazón del éxito de la plataforma de Zohran y me parece importante llamarla así, visión universalista porque nos permite también conectarlo con la política de México".

Destacó que estas políticas universales son bastante similares a las que han impulsado los gobiernos de la Cuarta Transformación en México.

"Creo que mucho de lo que entendemos como humanismo mexicano o de la plataforma que ha impulsado la cuarta transformación es una plataforma de políticas de bienestar universales. Entonces, creo que hay un paralelo muy importante".

Nueva York: el gran reto

Antes de su campaña a la alcaldía, Mamdani acaparó titulares nacionales en 2021 cuando se unió a los taxistas de Nueva York en una huelga de hambre de 15 días para buscar alivio de sus deudas excesivas, reseña CNN. Ahora de nueva cuenta ha vuelto a las portadas de los medios al haber ganado la nominación del partido demócrata a la Alcaldía de Nueva York, una contienda en la que se enfrentará a Eric Adams, el acual Alcalde, que asumió el cargo en 2021 prometiendo un enfoque más moderado, pero cuyas acusaciones de corrupción junto a una gestión descuidada lo llevaron a no contender por la nominación demócrata de nuevo y contender por la vía independiente a la que también ha recurrido Andrew Cuomo, el exgobernador acusado de acoso sexual por 11 mujeres que fue derrotado por Mamdani en las internas.

El principal reto que medios como The New Yorker apuntan sobre la carrera de Mamdani es revertir los malos números que tiene entre los sectores más desfavorecidos en los que centró su campaña. “Que haya aspirado a representar a los oprimidos de la ciudad, pero que haya logrado atraer a la clase creativa que trabaja desde casa, es una contradicción que no pudo resolver antes del día de las primarias”, señalaba el 23 de junio, un día antes de la interna.

¿Entonces cómo ganó?

El propio Mamdani contó a The New Yorker que como parte de su campaña se centró en tocar un millón de puertas en su nombre, una iniciativa que impulsó en sus redes sociales donde es todo un fenómeno.

Como parte de esta medida, unas 46 mil personas hicieron campaña por él Mamdani lo que atrajo a esos votantes jóvenes y moderados que lo han respaldado. “Reescribió el mapa político de la ciudad, ganando muchos de los distritos que Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024. Zonas que parecían poco prometedoras para un candidato de su calaña, como Hillside en Queens y Tottenville en Staten Island, votaron por él”, apunta The Economist al respecto.

De hecho, cuatro días antes de las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York, Mamdani recorrió Manhattan a pie, 21 kilómetros desde Inwood Hill Park hasta la terminal del ferry de Staten Island. "Los neoyorquinos merecen un alcalde al que puedan ver, oír e incluso gritarle", dijo.

La campaña de Mamdani ha recaudado 7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un gran número de voluntarios. Obtuvo el respaldo de la representante Alexandra Ocasio-Cortez, el senador de Vermont Bernie Sanders y el sindicato United Auto Workers.

Lo cierto es que también enfrenta críticas incluso desde el progresismo estadounidense.

CNN señala cómo Third Way, un centro de estudios nacional que promueve una agenda política centrista, alertó a los demócratas del daño que causará Mamdani. El grupo publicó un memorando la semana pasada, en el que advertía que la victoria de Mamdani sería “un golpe devastador en la lucha por derrotar al trumpismo”.

De igual forma The New York Times se lanzó en su contra en una editorial a mediados de junio en la que sostuvo: “el Sr. Mamdani se presenta con una agenda especialmente inadecuada para los desafíos de la ciudad. Es un socialista democrático que con demasiada frecuencia ignora las inevitables desventajas de la gobernanza”. Para después atizar: “No creemos que el Sr. Mamdani merezca un lugar en las papeletas electorales de los neoyorquinos. Su experiencia es escasa”.

A eso se suma la publicación que hizo en días pasados el Times en la que publicó información obtenida a través de un hackeo que le hizo llegar un “eugenista”, también conocido como supremacista blanco, como sostiene The Guardian, en la que se sugiere que Mamdani mintió sobre su raza para aprovecharse de la política de admisión de acción afirmativa de la Universidad de Columbia, a la cual no ingresó.

Lo cierto es que así como es cuestionado por su poca experiencia, atacado por su origen por la extrema derecha, hay grupos que ven en él el tipo de político innovador que los demócratas han estado buscando como respuesta al aura visigoda del movimiento MAGA.

De hecho, de ser elegido Alcalde, se convertiría en una de las personas más jóvenes en ocupar el cargo. Mamdani también se convertiría en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, hogar de más de medio millón de musulmanes y una de las mayores poblaciones judías fuera de Israel.

También será el más joven y el primer inmigrante en décadas. Y más importante aún, como indica The Economist: “será la primera estrella política de la izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump”.

Al respecto, Ximena Bustamante destacó que uno de los éxitos de la campaña de Zohran fue el invitar a los votantes jóvenes a participar por primera ocasión.

"¿Qué fue lo que hizo la campaña de Zohran? Invitó a muchos votantes a muy jóvenes a registrarse y a votar por primera vez, gente que no había votado antes, ya sea por su edad o porque simplemente no había tenido interés de hacerlo, lo hizo. Entonces, eso fue una de las claves, la extensión del electorado entre gente joven y votantes de primera vez."

La activista mencionó que a diferencia de otros políticos, Zohran apostó por una campaña fresca, alejada de los métodos tradicionales.

"En términos de cómo se presentó y cómo presentó a la campaña, tuvo una campaña de medios muy fresca, poco solemne, muy cercana que cuando tú veías cualquier anuncio de Zohran, había siempre elementos de humor, poca seriedad, lo cual no implica poca formalidad en los compromisos y en la plataforma política, sino un poco romper el molde de estos políticos acartonados y presentar a una campaña atractiva en términos narrativos y visuales".

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.